Lenta.ru

Раскрыты подробности об ударившей по ВСУ в отместку за Брянск бомбе

493
0
+1
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

Полковник Матвийчук: Российские ФАБ-500 компенсируют мощность своей массовостью

ФАБ-500, ударами которых российские бойцы отомстили за ракетный обстрел Брянска, уступают по мощности Storm Shadow, однако этот недостаток компенсируется массовостью их применения, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Россия сбросила бомбы весом в полтонны с надписью «За Брянск» на позиции Вооруженных сил Украины. Снаряды были оснащены УМПК — управляемыми модулями планирования и коррекции.

«ФАБ-500 — основная бомба. Ее взрыв в радиусе составляет приблизительно полтора километра, эта сила разрушает фортификационные сооружения. Они немножко слабее Storm Shadow, но дело в том, что их компенсирует массовость. У нас достаточно большое количество этих бомб, и они могут выполнять поставленные задачи», — объяснил Матвийчук.

Атака на Брянск была совершена 10 марта. По городу было выпущено несколько ракет. В результате удара пострадали не менее 42 человек. Жертвами стали шесть жителей города. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для исключения вероятности подобных ударов российским военным нужно добиться победы в спецоперации.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
SCALP
ФАБ-500
