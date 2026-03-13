Российская «Елка» защитит критически важные объекты

ТАСС: Перехватчик дронов «Елка» защитит критически важные объекты

Российский кинетический перехватчик дронов «Елка» с системой искусственного интеллекта (ИИ) внедряется в систему защиты критически важных объектов. Об этом ТАСС рассказал представитель компании-производителя изделия.

«Изделие дополняет существующую противовоздушную оборону и позволяет эффективнее реагировать на воздушные угрозы, не заменяя действующие средства защиты», — сообщили в компании.

Там добавили, что в настоящее время перехватчик используется в приграничных районах и зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее представитель компании-разработчика изделия с позывным Мрак сообщил РИА Новости, что обучение работе с антидроновым комплексом «Елка» может занять несколько минут.

Также в марте военнослужащий войск противовоздушной обороны с позывным Морок рассказал ТАСС, что переносной антидроновый комплект «Елка» с ИИ умеет распознавать невидимые глазу человека цели.