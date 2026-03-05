Российская «Елка» поразила невидимые глазу цели

ТАСС: Комплект «Елка» с ИИ распознал невидимые глазу человека цели

Переносной антидроновый комплект «Елка» с искусственным интеллектом (ИИ) умеет распознавать невидимые глазу человека цели. Об этом ТАСС рассказал военнослужащий войск противовоздушной обороны (ПВО) с позывным Морок.

По словам военнослужащего, комплекс самостоятельно распознает сигнатуру цели и проводит расчет ее траектории движения. «После запуска самостоятельно выбирает наиболее лучший маршрут для поражения цели. Работает как вдогон, так во фланг, также на встречном курсе», — сказал Морок.

Он добавил, что «то, что глаз человека не видит, "Елка" увидит».

В феврале командир расчета беспилотника с позывным Моряк рассказал РИА Новости, что комплекс «Елка» с кинетическим беспилотником-перехватчиком доказал свою эффективность против дронов противника.

В том же месяце военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале показал видео применения российского дрона-перехватчика «Елка» против беспилотников Вооруженных сил Украины.