В Китае разработали сверхпрочный материал для истребителей шестого поколения

Китайская компания China National Building Material Group представила углеродное волокно SYT80 класса T1200, предел прочности которого превышает показатели стали в десять раз.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на заявление разработчиков, сверхпрочное углеродное волокно SYT80 обладает пределом прочности на растяжение, превышающим 8000 МПа. Для сравнения: предел прочности на растяжение обычной конструкционной стали обычно находится в диапазоне 400–600 МПа.

В компании подчеркнули, что разработка SYT80 является крупным прорывом, который свидетельствует о том, что Китай достиг полного независимого контроля над всей цепочкой поставок в области высокоэффективного углеродного волокна.

По словам представителей компании-разработчика, чрезвычайно низкая плотность и сверхвысокая прочность материала позволяют использовать его для создания более легких и прочных деталей в аэрокосмической отрасли, в частности, делая крупные самолеты легче и безопаснее, космический транспорт – более эффективным, а исследование дальнего космоса – более масштабным.

Эксперт из Института исследований технологий и стратегии Чэнь Цзин, слова которого приводит газета Global Times, отметил, что новое углеродное волокно может быть также использовано при производстве истребителей шестого поколения.