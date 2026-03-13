Войти
В Беларуси завершена разработка экспериментального образца миниатюрного электродвигателя для БЛА

Пропеллер беспилотного летательного аппарата
Пропеллер беспилотного летательного аппарата.
Источник изображения: © Depositphotos.com / Marek Uliasz

ЦАМТО, 12 марта. В ОАО "АЛЕВКУРП" (Республика Беларусь) успешно завершена разработка экспериментального образца миниатюрного электродвигателя для беспилотных летательных аппаратов мощностью 4,44 кВт.

Изделие успешно прошло испытания, подтвердившие его технические характеристики, не уступающие зарубежным аналогам.

Все разработанные детали изготавливались на отечественных предприятиях из доступных в Беларуси материалов. Для сборки и проверки данного типа изделий был также разработан и практически отработан технологический процесс и соответствующая оснастка.

Специалистами предприятия были также спроектированы и изготовлены два типа макетов контроллеров электродвигателей, а также написано тестовое программное обеспечение для бездатчикового управления электродвигателями.

Результаты научно-исследовательской работы признаны комиссией по научно-экспериментальным работам ОАО "АЛЕВКУРП" успешными. Развитие данного направления на предприятии будет продолжено, но уже в формате опытно-конструкторских работ.

Импортозамещение для Госкомвоенпрома – это не просто экономический тренд, а фундамент выживания и развития оборонного сектора в современных реалиях. Успешная реализация данного проекта ОАО "АЛЕВКУРП" наглядно подтверждает, что отечественная инженерная мысль способна эффективно решать задачи по созданию критически важных компонентов "с нуля", говорится в сообщении Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Проекты
БПЛА
