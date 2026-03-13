Войти
Lenta.ru

Российский «Довод» сбросит «что-то смертоносное на головы супостатов»

438
0
0
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости.

Конструктор Иванов: В Туле создали линейку дронов «Довод» с машинным зрением

Тульские специалисты создали линейку дронов «Довод» с альтернативой в виде машинного зрения, которое может использоваться для транспортировки грузов и сброса боезарядов. Об этом ТАСС рассказали в организации «Народный фронт».

«Прилетела, бросила провиант, боекомплект или что-то смертоносное на головы супостатов и улетела обратно», — сказал главный конструктор семейства дронов «Овод» Андрей Иванов.

По его словам, «Довод» использует алгоритмы навигации, позволяющие за раз проанализировать триста точек на местности.

В организации заметили, что в семейство дронов «Овод» входят собственно линейка радиоуправляемых беспилотников «Овод», оптоволоконный дрон «Провод», воздушный ретранслятор «Проводник» и дрон с машинным обучением «Довод».

В феврале агентство со ссылкой на Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России научились восстанавливать оптоволоконные кабели для беспилотных летательных аппаратов.

В том же месяце Иванов сообщил РИА Новости, что российские оптоволоконные FPV-дроны «Провод» с начала 2026 года поразили около тысячи целей Вооруженных сил Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.03 17:34
  • 1
Комментарий к "Ракетные крейсера уцелевшей Российской Империи. Проект 1255 «Скопа». Крейсер «Императрица Мария»"
  • 13.03 17:30
  • 14971
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.03 16:32
  • 502
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 13.03 15:58
  • 0
Экономическая эквилибристика
  • 13.03 15:49
  • 0
Совет безопасности и обороны против правительства Польши
  • 13.03 15:43
  • 0
Европа и «бумеранг добра»
  • 13.03 12:01
  • 1
Китай разработал дешевое микроволновое оружие против дронов
  • 13.03 11:21
  • 1
В Китае разработали сверхпрочный материал для истребителей шестого поколения
  • 13.03 10:50
  • 3
Как США удалось так быстро расправиться с ВМС Ирана
  • 13.03 00:00
  • 0
Комментарий к "После удара США по ВМС Ирана «уничтожители» российских С-400 стали ПКР"
  • 12.03 19:40
  • 108
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.03 15:46
  • 2
Производство Ту-214 снова реконструируют
  • 12.03 12:01
  • 1
Из-за войны на БВ в Японии и Южной Корее готовы покупать алюминий у «Русала»
  • 12.03 11:02
  • 3
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 12.03 02:00
  • 1
Президент Польши решил наложить вето на закон о кредите SAFE, сообщил Туск