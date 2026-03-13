Войти
Арбитраж: "Пелла" выплатит тульскому КБ приборостроения 70,3 млн рублей

АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова" выиграло иск к ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла". Как уточняет Деловой Петербург со ссылкой на картотеку арбитражных дел, разбирательство между оборонным предприятием и областной верфью длилось более четырех месяцев.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти полностью удовлетворил иск тульского конструкторского бюро к "Пелле". Оборонное предприятие требовало взыскать с корабелов задолженность в размере 70,3 млн рублей. Заседание проводилось в закрытом режиме из-за гостайны.

Ленинградский судостроительный завод "Пелла"

FlotProm.ru, Сергей Северин


Как отмечает ДП, весной прошлого года судостроительный завод "Пелла" добился в апелляции отмены решения налоговиков, доначисливших ему почти 500 млн рублей. Налоговый спор был связан со строительством опытового судна "Ладога" для Минобороны, фактическая стоимость которого более чем вдвое превысила контрактную цену.

ФНС настаивала, что срок для налоговых вычетов истёк через три года после передачи судна заказчику в 2018 году. Однако предприятие через суд доказало, что налоговая база должна определяться моментом вступления в законную силу решения о взыскании с военных реальной стоимости строительства, что произошло только в 2023 году.

