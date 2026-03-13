Танкисты ВС РФ усовершенствовали конструкцию НРТК «Курьер»

Бойцы танкового батальона четвертой бригады южной группировки войск (ЮГВ) доработали и усовершенствовали наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» который помогает военным Вооруженных сил (ВС) РФ доставлять боеприпасы и провизию. Кадры 12 марта публикуют «Известия».

«Бойцы танкового батальона четвертой бригады доработали и усовершенствовали НРТК «Курьер», адаптировали его под реалии современных боевых действий. Он оборудован дополнительной защитой от дронов. <...> Кроме того, сюда установлен противоминный каток», — рассказал корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.

Он добавил, что самый большой робот на вооружении четвертой бригады ЮГВ может перевозить до 1 т груза и эвакуировать с передовой сразу несколько раненых бойцов.

Оператор НРТК четвертой бригады ЮГВ с позывным Викинг объяснил, что выезд «Курьера» осуществляется по команде и при поддержке беспилотного летательного аппарата (БПЛА). По его словам, с высоты получается заблаговременно заметить и объехать возможные препятствия, такие как минные поля и вражеские дроны.

«Я считаю, что НРТК нужен, потому что на нем более всего ты будешь знать, что твой личный состав будет в безопасности», — заключил Викинг.

Специалисты танкового батальона 4-й бригады Южной группировки войск 18 декабря рассказали «Известиям» о применении НРТК «Импульс» на константиновском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По словам командира взвода танкового батальона четвертой бригады ЮГВ с позывным Лим, данная техника применяется на передовых позициях, где находится пехота. Он отметил, что доставка продовольствия военным рискованна, поэтому работу выполняет НРТК: такие комплексы перевозят за один раз 70–80 кг.