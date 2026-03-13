Войти
Использование беспилотников меняет правила и этику войны, заявил Медведев

Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Медведев: использование беспилотников меняет правила и этику войны

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Использование беспилотников меняет правила и этику войны, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В статье "Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад" для журнала "Эксперт" Медведев отметил, что опыт боевых действий в ходе СВО способствовал появлению новых возможностей в сфере беспилотных систем, а благодаря оптимизации систем и алгоритмов управления путем совершенствования технологий ИИ и анализа больших данных можно одновременно поставить задачу целому "рою" беспилотников, находящемуся под контролем одного оператора.

"Все это породило принципиально новую ситуацию в области правил и этики ведения войны. В рисуемом экспертами ближайшем будущем беспилотники радикально дистанцируют убийцу от жертвы, превращая акт насилия в подобие захватывающего "шутера", - написал Медведев.

Он отметил, что "дистанционная война" создает опасный психологический барьер, снижая порог применения силы и окончательно размывая моральную ответственность.

Кроме того, как подчеркнул Медведев, с применением БПЛА концепция "войны" как экзистенциального риска для ее участников растворяется.

"Это порождает иллюзию "чистых" и "почти бескровных" конфликтов", - указал он.

Также заместитель председателя Совбеза считает, что делегирование решений о смерти алгоритмам искусственного интеллекта в автономных боевых системах, которые пока не обладают сознанием и не испытывают милосердия и сострадания, создает эсхатологический парадокс о наделении машины правом самостоятельного решения вопросов, связанных с жизнью и смертью человека.

"Как это согласуется с нормами международного гуманитарного права, кодифицированного в Гаагских конвенциях и декларациях 1899 и 1907 годов, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, а также нужно ли в этой связи создание новых международных договоров — вопрос риторический", - отметил Медведев.

Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
AI
БПЛА
