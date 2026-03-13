Опыт СВО открыл новые возможности в сфере беспилотников, заявил Медведев

Медведев: опыт боевых действий СВО открыл новые возможности в сфере БПЛА

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Опыт боевых действий в ходе СВО способствовал появлению новых возможностей в сфере беспилотных систем, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Стремительный рост мирового производства беспилотных систем создал качественно новый спектр угроз для самых разных объектов: агломераций, энергетической, социальной и другой критически важной инфраструктуры, а также оборонных производств и военных баз. Именно тут, с учетом опыта боевых действий в ходе СВО, уже сегодня возник набор принципиально новых возможностей", - написал Медведев в статье "Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад" для журнала "Эксперт".

В частности, как отметил Медведев, благодаря оптимизации систем и алгоритмов управления путем совершенствования технологий ИИ и анализа больших данных перестала быть проблемой одновременная постановка задач целому "рою" беспилотников, находящемуся под контролем одного оператора.

"Увеличены дальность эффективного использования БПЛА и объем отправляемой информации при использовании современных телекоммуникационных комплексов, включая спутниковую связь", - подчеркнул Медведев.

Кроме того, зампред Совбеза считает, что не за горами разработка и повсеместное внедрение новых типов материальных платформ БПЛА, морских автономных кораблей для базирования различных беспилотных систем, создание сверхтяжелых БПЛА-носителей, которые также могут выступать в роли ретрансляторов и средств доставки сотен и тысяч легких дронов.