Беспилотники становятся идеальным оружием для террористов, заявил Медведев

Беспилотник
Беспилотник.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Медведев: БПЛА становятся идеальным оружием для террористов из-за доступности

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Беспилотники становятся идеальным оружием для террористов из-за своей доступности и дешевизны, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Беспилотники, будучи относительно дешевыми и доступными, становятся идеальным оружием для террористов и преступных сообществ. Контрабанда, доставка наркотиков, промышленный и военный шпионаж - все это переходит на новый, высокий технологический уровень, с которым правоохранительные органы справляются с огромным трудом", - написал Медведев в статье "Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад" для журнала "Эксперт".

Кроме того, как отметил зампред Совбеза, будущее, в котором дроны станут повседневностью, порождает целый ряд рисков.

"Целенаправленное воздействие на систему управления воздушным движением вне зависимости от причин, которыми оно вызвано, может привести к массовым столкновениям БПЛА, их падению на людные места, использованию их в качестве таранов. Это создаст вид принципиально новых катастроф, где причиной будут не ошибки управления или погодные явления, а цифровая уязвимость, причем рукотворная", - подчеркнул Медведев.

