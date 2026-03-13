Войти
Армия США получит новую гранату впервые с 1968 года

Фото: @usarmy
Фото: @usarmy.

Military Times: Армия США получит новую ручную гранату M111

Армия США впервые с 1968 года получит новую наступательную гранату. Серийный выпуск ручной M111 одобрили, пишет Military Times.

«Новая граната выводит из строя главным образом за счет избыточного давления взрыва, а не за счет осколков внутри, что делает ее более подходящей для ближнего боя внутри зданий, бункеров и туннелей», — говорится в публикации.

Гранату будут использовать в войсках после испытаний, которые подтвердят ее характеристики.

Как пишет издание, существующая граната M67 использует осколки, которые делают ее применение в закрытых помещениях опасным для солдат. Поэтому создатели M111 выбрали избыточное давление в качестве основного поражающего фактора. Новая граната с пластиковым корпусом использует взрыватель от M67.

В августе 2025 года стало известно, что Научно-исследовательский институт прикладной химии создал новую осколочно-термобарическую ручную гранату. Она несет до 900 поражающих элементов.

