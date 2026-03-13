Войти
Нового помощника «Урагана» заметили в зоне СВО

Фото: Виталий Невар / РИА Новости
В зоне СВО заметили новую ТЗМ для реактивной системы «Ураган»

Новую транспортно-заряжающую машину (ТЗМ) реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

На фото можно заметить ТЗМ на современном шасси БАЗ-69092 с колесной формулой 6х6. Машина оснащена экономичным дизельным двигателем ЯМЗ-8491.10-032 мощностью 450 лошадиных сил. Машина развивает скорость до 80 километров в час по шоссе, а запас хода по топливу составляет 1000 километров. В кузове грузовика находятся боеприпасы и оборудование для заряжания РСЗО.

Новые помощники «Урагана» заменяют устаревающие ТЗМ на шасси ЗИЛ-135ЛМ, которые разработали в 1960-е годы. Четырехосные автомобили оснащены парой бензиновых двигателей общей мощностью 360 лошадиных сил.

В феврале 2025 года Минобороны России показало боевую машину РСЗО «Ураган» на шасси БАЗ-69092.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ураган РСЗО
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
