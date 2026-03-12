США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России.

Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США?

Румыния согласилась на дополнительное размещение американских самолетов и военнослужащих. Решение высшего совета национальной обороны стало ответом на запрос Вашингтона: США сочли необходимым согласовать с Бухарестом "временное" увеличение своего контингента для участия в военной операции против Ирана.

По словам румынского президента Никушора Дана, усиление планируется прежде всего на авиабазе "Михаил Когэлничану" в уезде Констанца. "Речь идет о самолетах-заправщиках, оборудовании для мониторинга, а также аппаратуре спутниковой связи, связанной с комплексом ПРО в Девеселу", – уточнил он.

Глава государства подчеркивает: все оборудование носит исключительно "оборонительный" характер. Однако для официального старта переброски решение совета нацобороны должен утвердить парламент. Впрочем, по оценкам Defense Romania, одобрение законодателей станет формальностью.

Издание отмечает, что запрос Вашингтона продиктован безальтернативностью румынской инфраструктуры: база "Михаил Когэлничану" является "единственной, способной принимать и обслуживать крупные самолеты для дальних перелетов в зону боевых действий". Авторы портала напоминают, что объект уже использовался как "воздушный мост" во время кампаний в Ираке и Афганистане.

Это не первый случай наращивания американского присутствия в Румынии под предлогом сдерживания Ирана. В 2016 году США разместили в Девеселу системы ПРО Aegis Ashore. "Пока Тегеран продолжает разрабатывать и развертывать баллистические ракеты, мы будем сотрудничать с союзниками для защиты НАТО от этой угрозы", – пояснял тогда замминистра обороны США Боб Уорк.

Уже тогда о сложившейся проблеме говорил и Владимир Путин. В интервью телеканалу NBC он отмечал, что развитие системы ПРО в Восточной Европе создает угрозы для России. "Американские партнеры публично это не признавали, говорили, что это против Ирана в основном. Но фактически, в конце концов, в разговорах, переговорах они признали, что, конечно, эта система будет обнулять наш потенциал ядерного сдерживания", – отмечал он.

Также президент говорил, что размещенные в Румынии вооружения могут быть в кратчайшие сроки заменены на ракеты Tomahawk. "Ни румыны не будут знать, ни поляки. Я знаю, как это делается", – цитирует его Кремль. С особым вниманием Путин отнесся к базированию в республике пусковых установок МК-41. Позже американцы своими действиями подтвердили опасения российской стороны.

В 2019 году США произвели испытательный пуск крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как выяснилось, в рамках тестирования использовалась как раз МК-41. "Теперь факт нарушения налицо", – подчеркнул тогда глава государства.

В целом за последние годы румынская репутация ключевого военно-стратегического плацдарма для долгосрочного противостояния НАТО с Москвой только укрепилась.

Так, в 2024 году на территории страны стартовало строительство крупнейшей в Европе базы альянса. Объект площадью 2,8 тыс. гектаров в округе Констанца оценивается в 2,5 млрд евро. Инфраструктура сможет принять до 10 тыс. солдат альянса и членов их семей. При этом база будет плотно интегрирована с авиабазой "Михаил Когэлничану".

Усиление позиций НАТО прослеживается во всем Балканском регионе: одновременно с Румынией альянс модернизирует бывшую советскую базу в Албании, закрепляясь на европейском юге. Создание мощного логистического хаба вблизи российских границ в комплексе с переброской личного состава, как отмечают эксперты, свидетельствует о подготовке альянса к длительному противостоянию.

"США не отказываются от создания прямых военных угроз против России. Они лишь в очередной раз используют иранскую тему как ширму для наращивания своего военного потенциала. Под видом различных операций американцы продолжают усиливать свои позиции – в том числе в Прибалтике, Восточной Европе и на Балканах", – отметил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

"Вашингтон не раз пытался убедить международное сообщество, что системы ПРО в Румынии и Польше нужны против Ирана.

Однако сегодня эти объекты никак не задействованы в антииранской активности – это подтверждает и само американское командование. Что лишний раз доказывает: создавались они для противостояния совсем другой стране", – сказал он.

"При этом не сбавляется темп и организации учений НАТО. "Арктический часовой", "Балтийский часовой", "Восточный часовой" – все эти программы направлены в первую очередь на сдерживание России. Румыния во многих подобных "тренировках" участвует активно. Новые силы, заходящие в страну, безусловно, будут в них задействованы", – подчеркнул эксперт.

"Интерес к Румынии предельно понятен: страна ценна для США как ключевой логистический узел НАТО в регионе. Через нее идут поставки вооружений на Украину, там размещены крупные американские базы, а также запасы техники и боеприпасов, которые могут быть срочно направлены Киеву. Это передовой плацдарм альянса.

Не стоит питать иллюзий о том, что США откажутся от идеи сдерживания России.

Давление на Москву спадать не будет – напротив, оно продолжает постепенно нарастать. В этих условиях для России важно продолжать укреплять западные рубежи, адекватно реагируя на наращивание военного потенциала НАТО", – акцентирует Рожин.

США вновь используют иранскую тему как прикрытие для наращивания своего военного потенциала против России, соглашается политолог Вадим Трухачев, доцент кафедры политологии Финансового университета. "Точно так же нам когда-то объясняли, что элементы ПРО в странах Восточной Европы нужны для защиты от атак со стороны Тегерана.

Если бы американцы действительно хотели создать рубеж против Ирана, они выбрали бы Турцию или Кипр. Румыния для этого географически не подходит.

Она важна для США по другим причинам. Это крупнейшая страна Балкан, позволяющая контролировать и Черноморский регион, и Балканы в целом. Поэтому Штаты заинтересованы закрепиться там максимально основательно".

Нынешний румынский президент Никушор Дан, по словам эксперта, тоже заинтересован в усилении американского присутствия. "Это хорошая возможность улучшить его спорные отношения с Дональдом Трампом, который на недавних выборах в республике поддерживал оппонента действующего лидера. При этом вне зависимости от того, кто будет в Белом доме, базы никуда не денутся – их будут использовать и республиканцы, и демократы", – добавил собеседник.

"На этом фоне Москве важно задуматься о работе с румынским обществом – что называется, вдолгую. К сожалению, в настоящий момент наши возможности давления на Бухарест относительно скромны. Поэтому стоит постепенно выправлять внутриполитический дискурс Румынии хотя бы до нейтрального в отношении России уровня", – заключил Трухачев.

Олег Исайченко