Войти
Деловая газета "Взгляд"

Гражданин США обвиняется в ущербе «ВСМПО-Ависма» на пять млрд рублей

217
0
0
Гражданин США обвиняется в ущербе «ВСМПО-Ависма» на пять млрд рублей
Гражданин США обвиняется в ущербе «ВСМПО-Ависма» на пять млрд рублей.
Источник изображения: @ Евгений Биятов/РИА Новости

Суд заочно арестовал гражданина США по делу о крупном ущербе «ВСМПО-Ависма»

Суд Екатеринбурга заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину США Игорю Райхельсону, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.

Решение было принято по ходатайству следствия, которое считает, что бывший руководитель корпорации "ВСМПО-Ависма" нанес предприятию ущерб на сумму более 5,1 млрд рублей, передает ТАСС.

В объединенной пресс-службе судов региона уточнили, что мера пресечения в виде заключения под стражу начнет действовать с момента задержания Райхельсона на территории России.

Райхельсон объявлен в международный розыск.

В прошлом году бывшему главе "ВСМПО-Ависма" Михаилу Воеводину и еще пяти фигурантам вменили хищение более 1,5 млрд рублей через завышенные закупки материалов для производства титана.

Валерия Городецкая

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ВСМПО-Ависма
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.03 07:26
  • 106
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.03 05:07
  • 472
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 12.03 02:00
  • 1
Президент Польши решил наложить вето на закон о кредите SAFE, сообщил Туск
  • 12.03 00:43
  • 2
Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы
  • 11.03 22:45
  • 14933
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.03 21:58
  • 0
Комментарий к "Фон дер Ляйен: отказ от АЭС был стратегической ошибкой Европы"
  • 11.03 21:18
  • 0
Комментарий к "НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?"
  • 11.03 19:00
  • 4
Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
  • 11.03 16:03
  • 1
Терешкова призвала двигаться дальше
  • 11.03 15:59
  • 1
Производство Ту-214 снова реконструируют
  • 11.03 06:18
  • 1
НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?
  • 10.03 22:35
  • 0
Еще один комментарий к "Почему Иран беззащитен перед авианосцами США"
  • 10.03 18:28
  • 2
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 10.03 06:42
  • 0
Комментарий к "Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)"
  • 10.03 03:54
  • 1
Война против Ирана показала уязвимость Европейского союза (El País, Испания)