Гражданин США обвиняется в ущербе «ВСМПО-Ависма» на пять млрд рублей.

Суд заочно арестовал гражданина США по делу о крупном ущербе «ВСМПО-Ависма»

Суд Екатеринбурга заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину США Игорю Райхельсону, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.

Решение было принято по ходатайству следствия, которое считает, что бывший руководитель корпорации "ВСМПО-Ависма" нанес предприятию ущерб на сумму более 5,1 млрд рублей, передает ТАСС.

В объединенной пресс-службе судов региона уточнили, что мера пресечения в виде заключения под стражу начнет действовать с момента задержания Райхельсона на территории России.

Райхельсон объявлен в международный розыск.

В прошлом году бывшему главе "ВСМПО-Ависма" Михаилу Воеводину и еще пяти фигурантам вменили хищение более 1,5 млрд рублей через завышенные закупки материалов для производства титана.

Валерия Городецкая