Заряженная вода: пойдет ли Иран на минирование Ормузского пролива

Исламская республика может обратиться к опыту «Танкерной войны», когда было атаковано почти полтысячи кораблей

Иран способен заминировать Ормузский пролив даже в случае уничтожения своего флота. Такого мнения придерживаются большинство опрошенных «Известиями» военных экспертов. Для установки минных заграждений иранскими военными могут использоваться быстроходные катера, гражданские суда, авиация и даже реактивные системы залпового огня. Дальнейшее же развитие ситуации будет зависеть от того, насколько решительно Тегеран готов влиять на мировой нефтяной рынок. При этом масштабную постановку боеприпасов в акватории пролива Иран может даже не проводить, ограничившись заявлением о том, что она уже заминирована.

Какими возможностями обладает Иран для минирования акватории

Иран может располагать большим количеством морских мин разных типов — этого достаточно чтобы серьезно осложнить судоходство в Ормузском проливе, рассказал «Известиям» контр-адмирал запаса Михаил Чекмасов.

— Морские мины можно ставить практически с любого плавсредства — как с боевого корабля, так и с быстроходных катеров, которых у ВМС Ирана достаточно. Кроме того, постановку могут вести подводные лодки, — пояснил он.

Фото: Global Look Press/Iranian Army Office Источник изображения: iz.ru

В качестве примера эксперт привел Ирак, который во время операции «Буря в пустыне» выставил на подходе к своему побережью противодиверсионные мины. Они не дали возможность американцам провести морскую десантную операцию. На мине подорвались десантный вертолетоносец «Триполи», получивший серьезные повреждения, а также крейсер «Принстон».

Даже небольшое количество мин способно создать серьезную угрозу как для военных кораблей, так и для гражданского судоходства, подчеркнул контр-адмирал.

— По Черному морю до сих плавают украинские мины, которые были сорваны штормами с якорных цепей, — заключил Михаил Чекмасов.

Даже если боевые корабли Ирана будут уничтожены, страна не потеряет возможность минировать воды Персидского залива, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Корпус стражей исламской революции изготовил много быстроходных катеров — их количество измеряется сотнями. И все они подходят для минирования акватории, — отметил эксперт. — Уничтожить эту «москитную армаду» практически невозможно. Небольшие плавсредства легко прятать, а операция по сбросу нескольких мин будет скоротечна и поймать их за этим занятием будет крайне сложно.

Фото: Global Look Press/Iranian Army Office Источник изображения: iz.ru

Для минирования подойдет практически любое гражданское судно, отметил эксперт, даже рыболовецкие лодки. Ну, а самое главное, отметил Дмитрий Болтенков, у Ирана есть реактивные системы залпового огня (РСЗО) с морскими минами — они могут устанавливать

заграждения в акватории Ормузского пролива, находясь в десятках километрах от него.

— Скорее всего, морские мины, которые устанавливают РСЗО, не имеют большой мощности, — отметил эксперт. — Они вряд ли потопят танкер, но тем не менее пробьют борт, что может привести к разливу нефти. Да и страховки танкеров после таких атак точно взлетят.

Не стоит забывать и про авиацию — есть самолеты, приспособленные для минирования морской акватории.

Фото: Global Look Press/Iranian Army Office Источник изображения: iz.ru

ВМС Ирана имеют на вооружении мины российского и собственного производства, рассказал «Известиям» экс-замкомандующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королев.

— Есть много разных типов мин: акустические, магнитные, со смешанными каналами воздействия, донные, якорные, с реактивным стартом, — пояснил он. — Опасно комплексное применение мин, а кроме того, играет роль осознание, что они там стоят.

Ширина Ормузского пролива в самом узком месте составляет около 21 морской мили (39 километров). Но судоходная часть, по которой идет движение танкеров, гораздо уже. Чтобы избежать столкновений, в проливе действует система разделения движения. Она состоит из двух полос для входящего и исходящего трафика. Ширина каждой полосы — две мили (3,2 км). Между ними пролегает разделительная двухмильная зона. Общая ширина судоходного фарватера составляет порядка десяти километров. Именно такое расстояние должен заминировать Иран, если он ставит задачу полностью перекрыть пролив.

Как вариант, он может не проводить минирование, но заявить, что провел, заключил контр-адмирал.

Насколько реальна угроза судоходству в Ормузском проливе

Дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько решительно настроены власти исламской республики, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Вопрос в том, насколько Иран готов усиливать давление на нефтяной рынок. Возможностей для этого у него достаточно, — отметил он.

По словам эксперта, действия могут носить постепенный характер.

Фото: REUTERS/Stringer Источник изображения: iz.ru

— Например, Иран может заминировать пролив лишь частично, чтобы продемонстрировать готовность к эскалации, — пояснил Лямин.

Эксперт отметил, что у Ирана есть обходной маршрут для экспорта нефти — терминал в Джаске на побережье Оманского залива. Так что часть нефти страна может экспортировать даже с полностью заблокированным Ормузским проливом.

11 марта Центральное командование США сообщило, что накануне были уничтожены 16 иранских судов-заградителей в непосредственной близости от Ормузского пролива. Как утверждают в Пентагоне, это была превентивная мера: разведка получила сведения о подготовке Тегерана к масштабной блокировке транспортной артерии.

По информации телеканалов CBS и CNN, иранское командование вместо крупных кораблей для постановки заграждений использует юркие быстроходные катера. Каждый такой катер способен нести на борту всего две–три мины, однако именно малые габариты делают их крайне сложной мишенью для систем обнаружения.

Точный объем иранских запасов морского оружия неизвестны. По разным оценкам, арсенал Тегерана может составлять от 2000 до 6000 единиц. Речь идет о минах иранского, китайского и российского производства.

Помимо классических якорных моделей старого образца, Тегеран располагает сложными высокотехнологичными системами. Универсальные донные заряды могут выставляться не только надводным флотом, но также субмаринами и авиацией. Особую опасность представляют всплывающие устройства, которые после фиксации цели сбрасывают якорь и устремляются вертикально вверх, а также самонаводящиеся электрические торпеды, активирующиеся при приближении судна.

Ормузский пролив Источник изображения: Фото: REUTERS/Stringer/File Photo

В своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп опубликовал предупреждение Тегерану.

«Если Иран установил какие-либо мины в Ормузском проливе, а у нас нет информации о том, что он это сделал, мы требуем, чтобы их немедленно убрали! Если по какой-либо причине мины были установлены и их не уберут в срочном порядке, военные последствия для Ирана будут беспрецедентными», — написал он.

Глава Белого дома отметил, что любые попытки минирования будут пресекаться ракетными ударами, «чтобы навсегда вывести из строя любое судно, пытающееся заминировать Ормузский пролив». Но также подчеркнул, что на момент его заявления официальных доказательств того, что мины уже сброшены в море, нет.

Опыт «Танкерной войны»

Почти полвека назад Персидский залив был центром «Танкерной войны». В ходе Ирано-Иракского конфликта 1980-88 годов стороны атаковали нефтеналивные суда друг друга, чтобы нанести максимальный экономический урон. Они использовали разные тактики. Иран в основном полагался на минную войну, пользуясь географическими преимуществами — близостью к Ормузскому проливу. Кроме того, активно задействовал надводные корабли и быстроходные катера КСИР.

Фото: Global Look Press/Sepahnews Источник изображения: iz.ru

Ираку приходилось использовать авиацию и крылатые ракеты, чтобы достать иранские танкеры. С 1984 года «Танкерная война» так разрослась, что под удары начали попадать гражданские суда других стран.

Чтобы обезопасить судоходство, ряд государств, в том числе СССР, начали формировать конвои. А США в 1988 году атаковали две морские платформы, которые служили форпостами для иранских атак. Всего же во время «Танкерной войны» было атаковано около 400 судов, погибло более 300 человек.

Роман Крецул

Богдан Степовой

Юлия Леонова