«Калашников» отгрузил высокоточные 9М333 заказчику

Фото: АО «Концерн «Калашников»
Фото: АО «Концерн «Калашников».

«Калашников» отгрузил партию высокоточных зенитных ракет 9М333 госзаказчику

«Калашников» отгрузил первую в 2026 году партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 государственному заказчику. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Высокоточные ракеты применяют в составе зенитных комплексов «Стрела-10», которые активно эксплуатируют в зоне проведения специальной военной операции.

ЗУР 9М333, которую серийно производят с 2020 года, способна поражать воздушные цели в любое время суток. Ракета получила новые головку самонаведения, автопилот и двигатель повышенной эффективности. 9М333 несет боевую часть весом пять килограммов, которая обеспечивает повышенную вероятность поражения целей.

В феврале стало известно, что «Калашников» представил новый комплекс противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия «Крона-Э» на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. Пусковая установка комплекса способна нести ракеты «Сосна-Р» и 9М333.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Продукция
Сосна
Стрела-10
Проекты
2020-й год
