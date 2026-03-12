Япония сообщила о развертывании ракет, способных достичь материкового Китая

Источник изображения: topwar.ru

Правительство Японии объявило о начале развертывания первых дальнобойных ракет, способных достигать материкового Китая. Модернизированный комплекс Type-12 класса «земля-корабль», созданный оборонным гигантом Mitsubishi Heavy Industries, увеличил свою дальность с исходных двухсот километров до тысячи. Это выводит японские ударные средства на принципиально иной оперативный уровень.

Уже к концу марта батареи будут развернуты в юго-западной префектуре Кумамото. В следующем году ракеты появятся в Сидзуоке – западнее Токио. Формально Япония реализует программу укрепления собственной обороноспособности, однако в Пекине такие действия квалифицируют иначе.

Официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь выступил с предупреждением: если Япония осмелится посягнуть на суверенитет и безопасность Китая, она неизбежно столкнется с решительным отпором и потерпит сокрушительное поражение.

Эскалация риторики отражает растущую напряженность в регионе, где каждый шаг по наращиванию вооружений воспринимается противоположной стороной как подготовка к конфликту.

Тысячекилометровая дальность Type-12 – это не просто техническая характеристика. Это сигнал о том, что Япония выходит за рамки традиционной оборонительной доктрины и обзаводится средствами, которые в Пекине считают ударными.