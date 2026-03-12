Для сохранения военных секретов США свежие снимки Planet Labs будут недоступны

Источник изображения: topwar.ru

До недавнего времени любой желающий мог получить сделанные из космоса фотографии американских баз на Ближнем Востоке и оценить ущерб в результате иранских ударов по ним. Теперь для сохранения военных секретов США свежие снимки, сделанные спутниками компании Planet Labs, будут недоступны.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщили представители компании, она продолжит предоставлять свои снимки, но только те, которые были сделаны не менее 14 дней назад. Предполагается, что такая задержка предотвратит использование их противниками США против американских сил, размещенных на Ближнем Востоке или в других регионах.

По мнению экспертов, данная мера позволит избежать утечки данных в руки иранских военных, которые использовали бы их для нанесения ударов по военным объектам американцев и их союзников в регионе.

Теперь деятельность частных космических компаний способна влиять на ход вооруженных конфликтов. Отмечается, что благодаря коммерческим спутниковым компаниям снимки, сделанные из космоса, становятся доступными для всех, а не только для стран, владеющих высокими технологиями. Доступ к такой информации уравнивает шансы в современных войнах.

Сегодня военные используют космос для отслеживания объектов, наведения ракет, обеспечения связи и других целей. О важности данного направления говорит, в частности, тот факт, что Космические силы США с первых дней подключились к операции против Ирана.