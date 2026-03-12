Госкомвоенпром Беларуси представляет современные образцы вычислительной техники для Вооруженных Сил

ЦАМТО, 11 марта. Специалистами ОАО "НИИЭВМ" (Республика Беларусь) успешно проведен завершающий этап государственных испытаний современных средств обработки, хранения и отображения информации.

Целью опытно-конструкторской работы являлось создание линейки специализированных вычислительных средств, предназначенных для интеграции в автоматизированные системы управления, информационно-вычислительные комплексы вооружения и военной техники.

В состав разработанных изделий вошли:

- мобильные планшеты (переносные электронные вычислительные машины) моделей ВМ2455 и ВМ2456;

- специализированный вычислитель ВМ2462;

- средства отображения информации (многофункциональные жидкокристаллические панели) с диагональю 8, 15, 24 (два варианта) и 32 дюйма.

Новая техника обеспечивает полный цикл работы с данными: обработку, хранение, передачу и визуализацию информации. Изделия ориентированы на эксплуатацию в составе современных пунктов управления и специализированных комплексов.

В ходе испытаний подтверждено, что все тактико-технические требования заказчика реализованы в полном объеме. Образцы продемонстрировали высокую надежность, устойчивость к внешним воздействующим факторам и эффективную работу в условиях эксплуатации военной техники.

Завершение государственных испытаний и готовность техники к применению – значимый шаг в развитии системы управления Вооруженных Сил, подтверждающий компетенции отечественного производителя в области создания специализированной вычислительной техники, говорится в сообщении Госкомвоенпрома Республики Беларусь.