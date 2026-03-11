Производство Ту-214 снова реконструируют

На авиазаводе, где собирают Ту-214, будет выполнена еще одна реконструкция. Казанский авиазавод разместил еще в феврале на сайте госзакупок тендер на реконструкцию и техническое перевооружение цеха окончательной сборки пассажирских самолетов. Согласно документам, работы планируется завершить до конца 2027 года.

По информации сайта госзакупок, предполагалось по этому проекту потратить около 360 миллионов рублей, из них на оборудование около 154 млн и 122 млн на строительно-монтажные работы. Цех окончательной сборки самолетов Ту-214 реконструируют уже не первый год. Например, в 2024 году публиковался тендер на 320 миллионов рублей, тогда же сообщалось, что в этом цехе должны размещаться до 8 самолетов Ту-214.

Что касается серийного производства Ту-214 в 2026 году, то начался уже март, а ни одной новой машины этого года пока не появилось. В самом конце 2025 года Казанский авиационный завод сдал всего один борт, о чем мы рассказывали здесь. В начале текущего года конкретизирован большой заказ на 100 Ту-214 от авиакомпании «S7» («Сибирь»). В Минпромторге России тоже ждут от завода реального перехода к серийному производству.

Иван Захаров