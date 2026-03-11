Навес — золото: усовершенствованный зонт-невидимка защитит солдат от дронов противника

Как инновационное средство маскировки может влиять на ситуацию на поле боя

Российские разработчики усовершенствовали маскировочный зонт, который скрывает человека и технику от дронов противника. Инженеры поменяли металлизированное покрытие устройств на полимерное. Оно может пропускать радиоволны, что дает бойцу возможность параллельно пользоваться радиостанцией или системой РЭБ. По словам экспертов, защита от тепловизоров стала критически важной на современной линии фронта, а у устройства в виде зонта есть весомые преимущества по сравнению с привычными накидками и костюмами. Подробнее о новом изобретении — в эксклюзивном материале «Известий».

Зонт для маскировки от дронов

Специалисты ИПУ РАН им. В.А. Трапезникова представили усовершенствованную версию маскировочного зонта для нужд специальной военной операции. Устройство предназначено для защиты бойцов и техники от обнаружения противником как невооруженным глазом, так и с помощью тепловизоров. Основной инновацией стало использование в конструкции нового радиопроницаемого материала. Это позволяет военнослужащему, находясь под укрытием, эффективно работать с радиостанцией или системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Предыдущий вариант зонта, имевший металлизированное покрытие, такой возможности не предусматривал.

— В привычных маскировочных накидках или пончо летом очень жарко: они нагреваются, горячий воздух выходит наружу, и человек становится видимым с дрона. Зонт лишен этого недостатка. Наша разработка остается эффективной в течение получаса и на морозе. Ее можно использовать для защиты людей, оружия и нагревающихся технических средств, например полевых станций РЭБ, — сказал изобретатель устройства, научный сотрудник ИПУ РАН Андрей Мигачев.

Источник изображения: Фото: из личного архива А.Н. Мигачева

Особое внимание при производстве уделяется сборке купола. Это делают вручную для тщательного контроля натяжения ткани и качества швов. Благодаря этому рисунок каждого изделия уникален, что затрудняет их опознавание с помощью систем искусственного интеллекта.

В разработке дизайна также принимал участие модельер Денис Симачев. По его словам, получение ткани с нужными свойствами стало результатом экспериментов.

— Я полтора года в лаборатории экспериментировал с химической формулой полимерного покрытия на тканях, добившись идеального сочетания: теплопоглощения, радиопрозрачности, легкости и дешевизны производства, — сказал дизайнер «Известиям».

Однако сам по себе ручной подход замедляет выпуск изделий. Чтобы закрыть потребность подразделений, которую разработчики оценивают в 1,2 млн единиц, необходимо наращивать темпы производства. Поэтому наряду с ручной сборкой в процесс активнее внедряются технологии. Специальное оборудование для раскроя материалов и термообработки обеспечивает точность геометрии и надежную фиксацию теплозащитных свойств, что позволяет ускорить изготовление. При этом финальная ручная сборка сохраняется, чтобы обеспечить уникальность каждого экземпляра.

Идею устройства пытались повторить инженеры противника. Однако полностью воспроизвести ее им не удалось — их аналог значительно уступает оригиналу по качеству.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин Источник изображения: iz.ru

Производство зонтов организовано силами волонтеров в 40 городах России. Себестоимость одного экземпляра составляет около 3,5 тыс. рублей в зависимости от размера. Изделия выпускаются в четырех различных цветовых вариантах и трех типах конструкций. В настоящее время в зоне СВО уже используется более 22 тыс. таких зонтов.

Применение на поле боя

Человеческий глаз — инструмент крайне ограниченный, мы видим лишь узкую полоску электромагнитного спектра, оставаясь «слепыми» ко всему, что находится выше фиолетового или ниже красного порогов. Однако современная война идет именно в этих невидимых зонах, рассказал «Известиям» главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

— Любой нагретый объект — будь то двигатель бронемашины, работающая радиостанция или просто человеческое тело — излучает тепло в инфракрасном диапазоне. Для тепловизионных камер, которыми сегодня оснащено подавляющее большинство разведывательных и ударных дронов, привычная нам «зеленка» или стандартная маскировочная сеть — не преграда, — объяснил он.

Тепловизор не «отвлекается» на визуальный камуфляж — он считывает температурный контраст. На экране оператора теплый объект буквально «светится» сквозь листву и обычные сети, отметил эксперт.

Источник изображения: Фото: из личного архива А.Н. Мигачева

— СВО стала первым конфликтом в истории, где дроны с тепловизорами применяются массово с обеих сторон. Это диктует новые требования к защите. На смену обычной сетке приходят высокотехнологичные экранирующие материалы, — уточнил Дмитрий Кузякин. — Их задача — не просто «спрятать» объект, а выровнять его температурную сигнатуру с окружающим фоном.

Применение таких «супермаскировок» критически важно, в частности, для скрытного перемещения личного состава на открытых участках и маскировки пунктов дислокации от тяжелых дронов типа «Баба-яга», работающих преимущественно ночью.

Кроме того, по словам эксперта, это нужно для защиты артиллерии и РЭБ: оборудование, которое неизбежно греется при работе, становится невидимым для средств технической разведки врага.

— Важность поставок специализированных сетей и защитных накидок на фронт сегодня невозможно переоценить. Это не просто «хозяйственный инвентарь», а высокотехнологичное средство выживания. Каждое такое изделие — это сорванная атака FPV-дрона, сохраненная техника и, самое главное, спасенные жизни наших бойцов. В современной войне побеждает тот, кто остается невидимым для «цифрового глаза» противника, — подвел итог он.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

На современной линии фронта защита от тепловизионного обнаружения перешла из разряда вспомогательных мер в разряд критически важных условий выживания, говорит и военный эксперт Юрий Лямин. Сегодня БПЛА с тепловизорами — это «основные глаза» обеих сторон. Без средств маскировки обнаружение и последующее поражение бойца происходят практически мгновенно.

— Если раньше основным средством были специализированные костюмы или накидки, то сегодня мы видим эволюцию форм-факторов. У полных штурмовых костюмов есть существенный недостаток: они сковывают движения, в них тяжело находиться долгое время. Поэтому появление таких решений, как антитепловизионный зонт, — это логичный шаг в сторону эргономики, — сказал он «Известиям».

По его словам, одно из преимуществ новой разработки — зонт идеально подходит для длительного нахождения на позициях или в окопах. Его можно развернуть над собой, создав надежный экран от дронов, висящих в зените. Также, в отличие от тяжелой экипировки, под зонтом боец может находиться часами без риска перегрева или чрезмерной физической усталости. При этом в сложенном виде изделие остается достаточно компактным для транспортировки.

— Радиопрозрачность же — это ключевой технический параметр. Современный бой немыслим без связи. Если материал купола будет экранировать радиосигналы, боец окажется в информационном вакууме, что смертельно опасно. Зонт должен пропускать сигналы раций и других средств связи, оставаясь «невидимым» только в ИК-диапазоне, — полагает эксперт.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

Несмотря на использование высокотехнологичных полимеров, такие изделия должны оставаться относительно доступными в производстве. Важно понимать, что в условиях интенсивных боевых действий любые средства маскировки — это расходный материал. Они повреждаются осколками, изнашиваются, поэтому необходимо налаживать массовый выпуск для постоянного пополнения запасов на передовой, резюмировал Юрий Лямин.

По словам эксперта по исследованиям и разработке в области высоких технологий Милы Улыбиной, экранирующие тепло ткани известны достаточно давно и широко используются для маскировки в промышленных задачах. При этом у устройства для маскировки в форме зонта есть свои недостатки. Например, он не поможет, если наблюдение будет производится не точно сверху, а под углом. Инновацией в этой области может стать материал, который одновременно экранирует тепло и обеспечивает проницаемость воздуха либо его рассеивание в пространстве.

Денис Гриценко

Юлия Леонова