Войти
Lenta.ru

Опубликовано фото истребителя Су-35С в «режиме зверя»

609
0
+2
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

Появилось фото истребителя Су-35С в «режиме зверя»

В сети появилось фото российского истребителя Су-35С в «режиме зверя». Снимок разместил военный блогер Fighterbomber в своем Telegram-канале.



Он обратил внимание на то, что на самолете одновременно установлено восемь ракет пяти разных типов. Одну из ракет он опознал как новейшую Р-77М — управляемую ракету средней дальности «воздух-воздух». По западным оценкам, это изделие по ряду параметров превзошло американский аналог AIM-120D-3.

«Радует что Р-77М уже давно вешается на наши истребители штатно», — отметил Fighterbomber.

Ранее аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк указал, что Су-35С с ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности Р-37М представляют серьезную угрозу для потенциальных воздушных операций НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AMRAAM
Су-35С
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.03 19:29
  • 416
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 09.03 16:09
  • 14866
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.03 14:30
  • 1
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 09.03 12:49
  • 195
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 09.03 05:31
  • 1
Компания Leonardo представила концепт перспективного конвертоплана для военных
  • 09.03 05:22
  • 1
Самый опасный иранский стелс-беспилотник Hadid-110 начал атаковать цели
  • 09.03 04:53
  • 1
"Действует вне рамок": в Пентагоне сделали громкое заявление о "Рубиконе"
  • 09.03 04:42
  • 4
«Мы уже победили»: Трампу не нужен британский авианосец на Ближнем Востоке
  • 09.03 01:58
  • 1
В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую
  • 09.03 01:38
  • 5
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 08.03 16:26
  • 2
В США российское «Изделие 30» сочли «головной болью» для Украины
  • 08.03 13:37
  • 1
Комментарий к "В России прокомментировали заявления о якобы сбитом Як-130 Ирана"
  • 07.03 21:57
  • 0
Комментарий к "Иран против США: технологические возможности стран на поле боя"
  • 07.03 14:13
  • 105
МС-21 готовится к первому полету
  • 07.03 12:44
  • 1
В зоне СВО заметили танк с ЗЭТ-1