Опубликовано фото истребителя Су-35С в «режиме зверя»

Появилось фото истребителя Су-35С в «режиме зверя»

В сети появилось фото российского истребителя Су-35С в «режиме зверя». Снимок разместил военный блогер Fighterbomber в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на то, что на самолете одновременно установлено восемь ракет пяти разных типов. Одну из ракет он опознал как новейшую Р-77М — управляемую ракету средней дальности «воздух-воздух». По западным оценкам, это изделие по ряду параметров превзошло американский аналог AIM-120D-3.

«Радует что Р-77М уже давно вешается на наши истребители штатно», — отметил Fighterbomber.

Ранее аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк указал, что Су-35С с ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности Р-37М представляют серьезную угрозу для потенциальных воздушных операций НАТО.