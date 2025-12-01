Войти
Российская Р-77М превзошла американскую AIM-120D

Фото: РИА Новости
MWM: Российская ракета Р-77М по ряду параметров превзошла американскую AIM-120D

Российская управляемая ракета класса «воздух-воздух» Р-77М самолета Су-57 по ряду параметров превзошла американскую AIM-120D-3, которую начнут получать польские истребители F-35A и F-16C/D. Об этом пишет западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание уверяет, что существенно усовершенствованный вариант AIM-120D является самой эффективной ракетой класса «воздух-воздух» с радиолокационным наведением, когда-либо экспортируемой США.

Журнал отмечает, что дальность Р-77М составляет примерно 200 километров, тогда как данный параметр у AIM-120D — около 160 километров. «Считается, что российская ракета имеет ряд преимуществ, в первую очередь использование радара с активной фазированной антенной решеткой, обеспечивающего большую устойчивость к помехам и большую мощность, чем радары с механической антенной, используемые на AIM-120», — пишет издание.

В июле американское издание TWZ заметило, что появление у российского истребителя Су-35С ракеты класса «воздух-воздух» Р-77М станет серьезным вызовом для Вооруженных сил Украины.

В июне 2024 года журнал Forbes со ссылкой на эксперта британского Королевского института оборонных исследований Джастина Бронка сообщил, что Киев может получить ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120D с дальностью около 160 километров, однако украинские пилоты не смогут реализовать их преимущества из-за российской противовоздушной обороны.

В мае 2022-го MWM включил российские Р-37М и К-77М в топ-7 самых опасных ракет воздушного боя.

