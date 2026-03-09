Удар по «Шарлю де Голлю» назвали уникальным шансом для Ирана

Удар Ирана по французскому авианосцу «Шарль де Голль» покажет слабость НАТО

Возможный удар Ирана по французскому авианосцу «Шарль де Голль», который отправили в Средиземное море, покажет слабость НАТО. Последствия гипотетической атаки назвала «Военная хроника» в Telegram.

По словам автора, уничтожение или даже повреждение корабля станет демонстрацией несовершенства военных технологий альянса. Кроме того, выход из строя «Шарля де Голля» лишит Францию статуса державы, которая может проецировать авиационную мощь на большие расстояния.

Как пишет канал, удар по французскому авианосцу — это уникальный шанс для Ирана. «Это станет сигналом для других стран (Китая, России), что западный блок можно бить по частям, высекая некоторых членов НАТО по отдельности в "нейтральных" регионах», — говорится в сообщении.

Единственный действующий авианосец Франции ввели в эксплуатацию в 2000 году. В авиакрыло корабля может входить до 40 летательных аппаратов, включая вертолеты, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и многоцелевые истребители Rafale.

В феврале обозреватель Forbes Питер Сучиу заявил, что имеющимися у Ирана средствами практически невозможно потопить авианосец Военно-морских сил США.