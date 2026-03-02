В США заявили о невозможности потопления американских авианосцев

Обозреватель Forbes счел маловероятным потопление авианосца ВМС США Ираном

Потопить авианосец Военно-морских сил (ВМС) США имеющимися у Ирана средствами практически невозможно. Об этом заявил обозреватель Forbes Питер Сучиу.

Автор обратил внимание на сообщение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который писал об оружии, способном отправить американский корабль на дно. «Остается неясным, какое оружие имел в виду аятолла, но Тегеран стремится заключить сделку по покупке сверхзвуковых ракет CM-302 китайского производства, дальность действия которых составляет около 290 километров», — отметил Сучиу.

Ракеты CM-302 оптимизированы для преодоления корабельных средств защиты. Изделие летит к цели на малой высоте и большой скорости. Впрочем, есть ли эти ракеты в арсенале Ирана, неизвестно. По словам Сучиу, потопление корабля ВМС США имеющимся у Тегерана оружием крайне маловероятно. Считается, что конструкция авианосцев обуславливает сохранение плавучести даже после значительных повреждений.

Ранее обозреватель 19FortyFive Эндрю Лэтэм допустил, что повреждение Ираном одного из американских авианосцев может привести к усилению агрессии США.