Войти
Lenta.ru

В США заявили о невозможности потопления американских авианосцев

454
0
0
Фото: Stelios Misinas / Reuters
Фото: Stelios Misinas / Reuters.

Обозреватель Forbes счел маловероятным потопление авианосца ВМС США Ираном

Потопить авианосец Военно-морских сил (ВМС) США имеющимися у Ирана средствами практически невозможно. Об этом заявил обозреватель Forbes Питер Сучиу.

Автор обратил внимание на сообщение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который писал об оружии, способном отправить американский корабль на дно. «Остается неясным, какое оружие имел в виду аятолла, но Тегеран стремится заключить сделку по покупке сверхзвуковых ракет CM-302 китайского производства, дальность действия которых составляет около 290 километров», — отметил Сучиу.

Ракеты CM-302 оптимизированы для преодоления корабельных средств защиты. Изделие летит к цели на малой высоте и большой скорости. Впрочем, есть ли эти ракеты в арсенале Ирана, неизвестно. По словам Сучиу, потопление корабля ВМС США имеющимся у Тегерана оружием крайне маловероятно. Считается, что конструкция авианосцев обуславливает сохранение плавучести даже после значительных повреждений.

Ранее обозреватель 19FortyFive Эндрю Лэтэм допустил, что повреждение Ираном одного из американских авианосцев может привести к усилению агрессии США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Проекты
Авианосец
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.03 13:33
  • 14763
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.03 12:51
  • 1
Первый российский литограф на 130 нанометров будет готов до конца 2026 года
  • 02.03 05:46
  • 163
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 02.03 01:41
  • 1
В связи с происходящим: комментарий на "Сначала выведут из строя ПРО Москвы: Готов план удара по России. В ответ – ядерный взрыв у берегов Британии?"
  • 01.03 22:08
  • 0
По поводу "СВОЕВРЕМЕННЫЕ СПОРЫ"
  • 01.03 07:47
  • 0
Не в тему сайта, но все-таки не совсем off-top. Комментарий к "Почему в России хоккей честнее и сильнее футбола?"
  • 01.03 01:23
  • 1
Комментарий к "Рютте: НАТО нужно увеличить мощность ПВО в пять раз"
  • 28.02 21:05
  • 0
Комментарий к "Вмятины на атомных подлодках ВМФ России объяснили"
  • 28.02 20:09
  • 0
Комментарий к "В США ужаснулись Ирану в «безвыходном положении»"
  • 28.02 15:48
  • 1
Российский 350-нм фотолитограф оценили в 500 млн рублей
  • 28.02 07:02
  • 0
Комментарий к "Запад растранжирил годы, которые нам пожертвовала Украина (The Times, Великобритания)"
  • 27.02 11:45
  • 1
Забудьте о Гренландии: на этом арктическом острове НАТО Россия уже обосновалась (The Wall Street Journal, США)
  • 27.02 09:07
  • 102
МС-21 готовится к первому полету
  • 27.02 07:24
  • 1
В США оценили крупнейшие танковые силы в мире
  • 27.02 06:59
  • 0
Комментарий к "США обозначили угрозу с воздуха в будущем"