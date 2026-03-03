Patriot трижды промахнулся по иранской ракете. Полковник Ходаренок — о провале американского ЗРК

Полковник Ходаренок: рано делать выводы о низкой эффективности ЗРК Patriot

В СМИ широко распространились кадры ракетного удара ВС Ирана по авиабазе Эль-Удейд в Катаре. На них американский ЗРК Patriot не смог поразить средства воздушного нападения Исламской Республики. Почему это могло произойти и значит ли это, что Patriot — плохое средство ПВО, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Первая боевая стрельба, зафиксированная на разошедшемся в сети видеоролике, проходила следующим образом. Боевой расчет зенитного ракетного комплекса Patriot по первой цели произвел пуск очереди из двух ЗУР. Отмечалось нормальное наведение, ракеты были выведены в окрестности цели. Фиксировались подрывы боевых частей обеих ракет (по всей видимости, это были ЗУР типа МIМ-104), но физического разрушения средства воздушного нападения противника так и не произошло.

Это могло случиться по следующим причинам. Головная часть оперативно-тактической баллистической ракеты (по всей видимости, это была именно она) отличается большой прочностью. И для ее поражения требуются зенитные управляемые ракеты, в которых готовые поражающие элементы боевой части представляют собой более крупные фракции (несколько десятков граммов) в сравнении с аналогичными элементами, предназначенными для поражения аэродинамических целей (те обычно весом не более нескольких граммов).

Если по иранскому средству воздушного нападения были запущены стандартные ЗУР (типа МIМ-104), предназначенные для обстрела пилотируемых самолетов, то именно по этим причинам не удалось поразить ни цель, ни даже сбить ее с траектории (есть и такое выражение у ракетчиков ПВО).

По второй цели в этом ударе был произведен пуск всего одной ЗУР. Ракета пролетела мимо средства воздушного нападения Ирана с промахами, которые можно признать относительно небольшими. Однако подрыва боевой части ЗУР и последующего поражения цели зафиксировано так и не было. Как сказали бы ракетчики — «ЗУР прошла без подрыва». По каким причинам это произошло, не вполне понятно. То ли отказал радиовзрыватель, то ли не сработал предохранительно-исполнительный механизм, то ли промах оказался все же выше расчетного. В этом случае требуются дополнительное расследование и изучение обломков ракеты.

Но делать какие-либо обобщающие выводы о низкой эффективности зенитной ракетной системы Patriot только на основе этих двух боевых стрельб было бы явно преждевременно.

Когда завершится этот вооруженный конфликт, осядет пыль и рассеется пороховой дым, и будут заполнены соответствующие таблицы (всего обнаружено целей, из них обстреляно, поражено, пропущено (и по каким причинам), расход ракет, эффективность), только тогда можно сказать о том, как проявила себя система в ходе боевых действий.

В адрес ЗРС Patriot бросаются обвинениями еще даже со времен войны в Заливе 1991 года. Некоторые эксперты утверждают, что система «полностью провалились против элементарных иракских ракет Р-17». Это не совсем так.

ЗРС Patriot в сочетании со спутниковой системой «Имьюс» в том конфликте обнаружили и обстреляли почти все иранские «скады». Однако в ходе боевой работы выяснилось, что обычные боевые части ЗУР не вполне эффективны против прочных головных частей оперативно-тактических баллистических ракет.

Потоки осколков, предназначенные для поражения аэродинамических целей, в большинстве случаев не смогли «сбить с траектории» иранские «скады». К тому же, ЗРС Patriot PAC-3, который применяется в настоящее время, мало напоминает Patriot образца 1991 года. В ходе постоянных модернизаций ЗРС прошла весьма большой путь и не будет большим преувеличением сказать, что PAC-3 и Patriot образца 1991 года — это две разные системы.

Боевой опыт стрельбы по иранским «скадам» привел к появлению на оснащении Patriot PAC-3 ракет МIМ109 и ERINT. Последняя представляет собой высокоманевренную противоракету прямого попадания (кинетического перехвата).

Выдвигаются претензии к эффективности ЗРС Patriot и в ходе Специальной военной операции. Украинские и западные источники вот уже несколько месяцев бьют тревогу насчет низкого коэффициента перехвата. И во многом это действительно так. Своевременное обнаружение, захват на сопровождение и выполнение боевых стрельб по таким целям как гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ракеты ОТРК «Искандер-М» в ряде случаев для ЗРС Patriot представляют очевидные трудности. Но и в этом случае в открытом доступе пока нет достоверной статистики. По условиям военного времени это и невозможно.

Надо ради справедливости отметить, что ЗРС Patriot отличается весьма неплохими тактико-техническими характеристиками, состоит на вооружении 19 государств и в руках хорошо подготовленного расчета представляет собой весьма грозное оружие.

Михаил Ходаренок

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

