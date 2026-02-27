Войти
Lenta.ru

Ложную гранату российского «Крюка» показали на видео

214
0
0
Кадр: Telegram-канал «Осведомитель»
Кадр: Telegram-канал «Осведомитель».

Имитатор цели уникального РПГ-30 «Крюк» показали на видео

Реактивный снаряд-имитатор цели российского гранатомета РПГ-30 «Крюк» показали на видео. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».



Уникальность российского РПГ-30 заключается в бикалиберной схеме с двумя трубами, которые несут реактивные снаряды. При выстреле первым вылетает имитатор, который заставляет срабатывать комплексы активной защиты (КАЗ). После этого почти беззащитную цель атакует полноразмерная граната.

На видео показали имитатор, который получил пенопластовый наконечник. Конструкция ложной гранаты обеспечивает идентичную с основным боеприпасом траекторию и радиолокационную сигнатуру. Поэтому радары КАЗ идентифицируют ее как угрозу. «Крюк» пробивает до 600 миллиметров гомогенной брони за динамической защитой.

Ранее в феврале госкорпорация «Ростех» сообщила, что дальность стрельбы модернизированного гранатомета РПГ-29М «Вампир» увеличилась в два раза. Обновленный гранатомет поддерживает установку современных оптических и тепловизионных прицелов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
РПГ-29 Вампир
РПГ-30 Крюк
Компании
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 07:24
  • 1
В США оценили крупнейшие танковые силы в мире
  • 27.02 06:59
  • 0
Комментарий к "США обозначили угрозу с воздуха в будущем"
  • 27.02 04:49
  • 14687
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.02 02:15
  • 1
США обозначили угрозу с воздуха в будущем
  • 27.02 00:19
  • 0
Комментарий к "Российский Су-57 обвинили в изменении баланса сил в «подбрюшье НАТО»"
  • 26.02 23:35
  • 1
Комментарий к "Четыре года СВО: уроки и выводы"
  • 26.02 23:02
  • 0
Комментарий к "На Западе нашли у России первый в мире межконтинентальный истребитель-бомбардировщик" и "Первый в мире истребитель межконтинентальной дальности на службе России (Military Watch Magazine, США)"
  • 26.02 21:37
  • 0
Комментарий к "В США Т-95 сочли «лучшим российским танком, которого никогда не было»"
  • 26.02 20:49
  • 2
Совершил первый полет третий опытный образец лёгкого самолёта ЛМС-901 "Байкал" с двигателем ВК-800СМ
  • 26.02 19:44
  • 1
«Ничего невозможного нет». Удастся ли России взять под контроль Одессу?
  • 26.02 15:53
  • 1
В этом году в России планируют запустить 28-нанометровый литограф
  • 26.02 10:34
  • 1
Стало известно о разработке «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»
  • 26.02 01:45
  • 0
Комментарий к "«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине"
  • 26.02 00:44
  • 1
Преимущество практически во всём: Пентагон оценил потенциал ВС РФ в зоне СВО
  • 26.02 00:24
  • 1
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"