Войти
Lenta.ru

ВВС США приостановили запуски ракет Vulcan

205
0
0
Фото: Steve Nesius / Reuters
Фото: Steve Nesius / Reuters.

ВВС США после миссии USSF-87 приостановили запуски ракет Vulcan

Военно-воздушные силы (ВВС) США после миссии USSF-87, состоявшейся 12 февраля, приостановили запуски тяжелых ракет Vulcan в интересах национальной безопасности. Об этом сообщает издание Breaking Defense.

Портал напоминает, что в ходе последнего запуска Vulcan, проходившего с парой военных спутников программы Geosynchronous Space Situational Awareness Program (GSSAP), была обнаружена неисправность в одном из твердотопливных ускорителей. Несмотря на то что полезная нагрузка была успешно выведена на околоземную орбиту, ВВС США обеспокоены тем, что аналогичная проблема с ускорителем наблюдалась и в ходе предыдущего запуска Vulcan.

«Мы все еще находимся на начальной стадии этого расследования, поэтому мы продолжим сотрудничать с [пусковым оператором] United Launch Alliance и его поставщиками, чтобы убедиться, что у нас есть необходимая информация и понимание того, в каком направлении движется это расследование. На данный момент у меня нет никаких подробностей», — сказал полковник Эрик Зарыбниски.

Еще до запуска USSF-87 в United Launch Alliance заявили, что находятся в тесном контакте с компанией Northrop Grumman — производителем неисправного ракетного ускорителя.

В апреле прошлого года издание АrsTechnica заметило, что тяжелые ракеты компании SpaceX оказались самыми доступными для Пентагона.

В марте портал Defense News заметил, что Космические силы США сертифицировали тяжелую ракету Vulcan Centaur компании United Launch Alliance для запусков в интересах национальной безопасности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Northrop Grumman
SpaceX
ULA
Проекты
Vulcan РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 07:24
  • 1
В США оценили крупнейшие танковые силы в мире
  • 27.02 06:59
  • 0
Комментарий к "США обозначили угрозу с воздуха в будущем"
  • 27.02 04:49
  • 14687
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.02 02:15
  • 1
США обозначили угрозу с воздуха в будущем
  • 27.02 00:19
  • 0
Комментарий к "Российский Су-57 обвинили в изменении баланса сил в «подбрюшье НАТО»"
  • 26.02 23:35
  • 1
Комментарий к "Четыре года СВО: уроки и выводы"
  • 26.02 23:02
  • 0
Комментарий к "На Западе нашли у России первый в мире межконтинентальный истребитель-бомбардировщик" и "Первый в мире истребитель межконтинентальной дальности на службе России (Military Watch Magazine, США)"
  • 26.02 21:37
  • 0
Комментарий к "В США Т-95 сочли «лучшим российским танком, которого никогда не было»"
  • 26.02 20:49
  • 2
Совершил первый полет третий опытный образец лёгкого самолёта ЛМС-901 "Байкал" с двигателем ВК-800СМ
  • 26.02 19:44
  • 1
«Ничего невозможного нет». Удастся ли России взять под контроль Одессу?
  • 26.02 15:53
  • 1
В этом году в России планируют запустить 28-нанометровый литограф
  • 26.02 10:34
  • 1
Стало известно о разработке «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»
  • 26.02 01:45
  • 0
Комментарий к "«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине"
  • 26.02 00:44
  • 1
Преимущество практически во всём: Пентагон оценил потенциал ВС РФ в зоне СВО
  • 26.02 00:24
  • 1
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"