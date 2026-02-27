Войти
Названа единственная цель китайского «Белого императора»

243
0
0
Кадр: «РИА Новости»
Кадр: «РИА Новости».

19FortyFive: Единственная цель китайского истребителя Baidi — пропаганда

Перспективный китайский истребитель Baidi Type-B, также известный как «Белый император», могли представить в целях пропаганды. Единственную задачу самолета шестого поколения назвали в публикации 19FortyFive.

Полноразмерный макет «Белого императора» представила Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) в ходе авиасалона Airshow China 2024 в Чжухае. Корпус самолета оптимизировали для гиперзвуковых полетов на высотах, близких к космическим.

«Многие аналитики скептически относятся к его осуществимости и считают его пропагандой, ссылаясь на недостатки конструкции и отсутствие действующих прототипов. А после того, как Baidi Type-B был официально представлен на авиасалоне в Чжухае, он пропал», — говорится в сообщении.

Также в публикации допустили, что Китай действует «по сценарию Рональда Рейгана». Пекин может вынуждать Вашингтон создавать новые оружейные программы, которые опустошают бюджет.

Ранее в феврале аналитики Института аэрокосмических исследований Митчелла заявили, что Военно-воздушным силам США необходимо получить минимум 500 истребителей шестого поколения и новых бомбардировщиков для победы над Китаем в возможном конфликте.

  В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Компании
AVIC
Проекты
ГЗЛА
