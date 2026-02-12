Войти
Lenta.ru

В США назвали условие для победы над Китаем

B-21 Raider . Фото: U.S. Air Force / AP
B-21 Raider . Фото: U.S. Air Force / AP.

DN: ВВС США нужно 500 самолетов шестого поколения для победы над Китаем

Военно-воздушным силам (ВВС) США необходимо приобрести минимум 500 истребителей шестого поколения и новых бомбардировщиков для победы над Китаем в возможном конфликте. Условие получения преимущества назвали аналитики Института аэрокосмических исследований Митчелла, передает Defense News (DN).

В докладе «Стратегическая атака: поддержание способности ВВС уничтожать вражеские объекты» эксперты утверждают, что Вашингтону нужно не менее 300 истребителей F-47 и более 200 бомбардировщиков B-21 Raider для противодействия Китаю.

Издание напомнило, что американские ВВС планируют купить 180 F-47 и около ста B-21. Бывший пилот F-16 и директор по исследованиям института Митчелла Хизер Пенни подчеркнула, что необходимость большого количества самолетов доказывают современные конфликты. По ее словам, страны, которые не могут или не хотят наносить массированные удары по объектам противника, рискуют оказаться втянутыми в изнурительное противостояние.

Представитель Института подчеркнула, что сейчас ВВС США необходимо предпринимать усилия для поддержания парка существующих самолетов. Это позволит сохранить боевой потенциал до появления B-21 и F-47 в значительных количествах. В частности, по словам Пенни, военным следует воздержаться от вывода из эксплуатации стратегических бомбардировщиков B-1 и B-2.

В январе издание TWZ писало, что опасения, связанные с возможностями китайской ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности PL-17, привели к срочному созданию аналогов изделия в США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
F-16
В-1В Lancer
