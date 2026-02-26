Войти
Разведывательные дроны MQ-9 превратят в носители крылатых ракет

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters
Семейство дронов MQ-9 получит возможность поражать цели на чрезвычайно больших дистанциях. Информацию об этом передает The War Zone.

Сообщается, что SkyGuardian и SeaGuardian вооружат крылатыми ракетами большой дальности. Это превратит их в ракетные установки дальнего действия. Как пишет издание, большая дальность полета и не только обеспечат уровень гибкости, недоступный для тактического самолета такого размера.

«В настоящее время в качестве вариантов вооружения рассматриваются малозаметная ракета AGM-158 JASSM компании Lockheed Martin и ее противокорабельный вариант LRASM, а также ракета Joint Strike Missile компании Kongsberg-Raytheon», — пишет TWZ.

Ранее стало известно, что российские разработчики планируют в марте 2026 года начать тестовые полеты стратосферного дрона «Аргус», который может работать по аналогии с системой спутниковой связи Starlink.

