Бойцы рассказали об эффективности антидроновой «Елки»

РИА Новости: Антидроновый комплекс «Елка» эффективно сбивает маневренные цели

Комплекс «Елка» с беспилотником-перехватчиком доказал свою эффективность против дронов противника. О преимуществах изделия командир расчета беспилотника с позывным Моряк рассказал РИА Новости.

По его словам, «Елка» — это легкая и простая в использовании система. Перехватчик, поступивший на вооружение группировки российских войск «Днепр», эффективно сбивает малоразмерные маневренные цели.

Для перехвата цели антидроновой «Елкой» бойцу достаточно включить аппаратуру изделия и дождаться перехода перехватчика в боевое положение. «От оператора требуется только визуальное наблюдение цели, захват ее головкой данного комплекса и нажатие на спуск. Дальше система действует автономно (…) Изделие автоматически догонит цель и поразит ее своим кинетическим воздействием», — сказал Моряк.

В состав «Елки» входит ручная пусковая установка с дроном-перехватчиком. Аппарат без боевой части поражает цель прямым столкновением. Оптико-электронный модуль дрона действует на основе искусственного интеллекта, который позволяет идентифицировать и захватывать цели.

Ранее в феврале военкор Юрий Котенок опубликовал ролик, демонстрирующий применение «Елки» против дрона Вооруженных сил Украины. Аппарат успешно догнал и сбил беспилотник самолетного типа.