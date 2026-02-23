Войти
Использование антидроновой «Елки» показали на видео

395
0
+2
Дрон-перехватчик «Елка»
Дрон-перехватчик «Елка».
Источник изображения: rutube.ru

Военкор Котенок показал видео применения антидроновой «Елки»

Военкор Юрий Котенок показал видео применения российского дрона-перехватчика «Елка» против беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры боевой работы он выложил в своем Telegram-канале.



На ролике видно, как оператор запускает дрон с установки, которую держит в руках. После старта перехватчик взмывает в небо, догоняет вражеский БПЛА и врезается в него.

Репортер обратил внимание, что «Елка» собирается в Москве. «Корпус, винты, плата и искусственный интеллект в коробочке. Долетает на скорости до 230 километров в час и сбивает. Просто, эффективно, недорого», — указал Котенок.

«Елка» состоит из ручной пусковой установки и кинетического перехватчика. Аппарат работает по принципу «захватил цель — выстрелил — забыл». Изначально создаваемый для борьбы с тяжелыми агродронами «Баба-Яга», аппарат также отлично показал себя против разведывательных БПЛА, ударных БПЛА самолетного типа, и даже против барражирующих боеприпасов и FPV-дронов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
