Работу F-35 c боевым ИИ оценили по С-300

407
0
0
Фото: Kevin Carter / Getty Images
Фото: Kevin Carter / Getty Images.

TWZ: Истребитель F-35 c боевым ИИ сможет идентифицировать неоднозначные сигналы

Новые технологии боевого искусственного интеллекта (ИИ), разработанные в рамках проекта Overwatch, позволяют истребителю пятого поколения F-35 выявлять и распознавать ложные и неоднозначные сигналы от источников угроз, обеспечивая их быструю и правильную идентификацию, пишет онлайн-журнал The War Zone.

В публикации, посвященной недавним испытаниям F-35 с боевым ИИ, приводится пример того, как разработка корпорации Lockheed Martin может избежать неоднозначность идентификации цели бортовым оборудованием самолета. Так, в ходе испытательного полета, состоявшегося, согласно заявлению корпорации, в штате Невада (США), «разработанная и обученная компанией Lockheed Martin модель ИИ устранила неоднозначность идентификации источников излучения, улучшив ситуационную осведомленность и сократив задержку в принятии решений пилотом».

TWZ вспоминает публикацию издания Air Force Times, вышедшую в марте 2023 года, согласно которой российские зенитно-ракетные комплексы С-300 якобы обманули пилотов истребителей F-35, которые отправили патрулировать воздушное пространство у границы России.

«Именно здесь вступает в игру когнитивная радиоэлектронная борьба, которую иногда также называют алгоритмической радиоэлектронной борьбой. Это быстро развивающаяся область, но в целом она охватывает различные уровни возможностей радиоэлектронной борьбы, предназначенные для автоматического реагирования на новые сигналы. Это может включать системы, способные регистрировать неизвестные излучения и выполнять определенный уровень предварительной обработки перед более тщательным анализом инженерами или другими специалистами. Следующим шагом будет возможность передачи данных в режиме реального времени, а также возможность столь же быстро получать обновления библиотек угроз», — говорится в публикации.

Ранее журнал Military Watch Magazine заметил, что пилоты из Польши налетали на истребителях пятого поколения F-35 более тысячи часов, а сами эти самолеты могут в перспективе выступать носителем ядерного оружия — американских бомб B61-12.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Продукция
B61 ЯБ
F-35
С-300
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
AI
Истребитель 5 поколения
Ядерный щит
