Польским F-35 предрекли роль ядерных ударных самолетов

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta via Reuters
MWM: Польские F-35 могут стать носителями американского ядерного оружия

Пилоты из Польши налетали на истребителях пятого поколения F-35 более тысячи часов, а сами эти самолеты могут в перспективе выступать носителем ядерного оружия — американских бомб B61-12 , пишет Military Watch Magazine (MWM).

Первый F-35 для Польши был представлен в США в августе 2024 года, тогда как первые польские истребители прибудут в Европу к концу 2026-го. Всего Варшава согласно договору, заключенному в 2020 году, закупает у Вашингтона 32 самолета пятого поколения.

MWM уверяет, что F-35 значительно приумножит возможности 48 польских истребителей четвертого поколения F-16, которые ожидает модернизация, а также при необходимости сможет использовать для прорыва противовоздушной обороны России и Белоруссии. Журнал подчеркивает, что F-35 значительно усиливают польский наступательный потенциал.

Издание не исключает, что в конечном итоге польские F-35, как и самолеты ряда других стран НАТО, могут выполнять роль ядерных ударных самолетов.

Ранее аналитик Польского института международных отношений Артур Каспшик в интервью изданию Defence24 заявил, что Польша могла бы создать собственное ядерное оружие в течение 5–10 лет, однако такой шаг был бы связан с серьезными рисками.

Также в феврале глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава поддерживает идею разработки собственных ядерных вооружений.

Страны
Белоруссия
Польша
Россия
США
Продукция
B61 ЯБ
F-16
F-35
Проекты
2020-й год
NATO
Ядерный щит
