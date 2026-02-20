В Польше высказались о возможности создания ядерного оружия

Аналитик Каспшик: Польша могла бы создать свое ядерное оружие в течение 5-10 лет

Польша могла бы создать собственное ядерное оружие в течение 5–10 лет, однако такой шаг был бы связан с серьезными рисками. Об этом рассказал аналитик Польского института международных отношений Артур Каспшик в интервью изданию Defence24.

Накануне президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что он — сторонник появления у Польши ядерного оружия.

Ранее стало известно, что европейские военные ведут переговоры о создании собственного ядерного арсенала стран региона, поскольку США больше не рассматриваются ими как надежный партнер.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что ничего хорошего в том, что Европа собирается обзавестись собственным ядерным арсеналом, нет.