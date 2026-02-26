Войти
Lenta.ru

В Польше оценили экспортный потенциал «российской HIMARS»

364
0
0
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости.

Defence24: РСЗО «Сарма» позволит России занять новый сегмент рынка

Новая реактивная система залпового огня (РСЗО) «Сарма», которую в феврале впервые представили за рубежом, позволит России занять новый сегмент оружейного рынка. Экспортный потенциал РСЗО оценило польское издание Defence24.

Систему, которую сравнивают с американской РСЗО HIMARS, презентовали в ходе выставки World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. Отмечается, что песочная окраска выставочного экземпляра указывает на ориентацию машины на ближневосточный рынок. Также в публикации допустили, что «Сарму» предлагают странам Африки.

Автор подчеркнул, что Армии России «Сарма» обходится примерно в 1,9 миллиона долларов, а зарубежным заказчикам придется заплатить еще больше. По его словам, в последние годы никто не приобретал тяжелые РСЗО «Смерч» и модернизированные «Торнадо-С». «"Сарма" может стать очередной попыткой войти в этот сегмент рынка. Конкуренция здесь растет, поэтому продавать ее может быть еще сложнее, чем раньше», — говорится в материале.

Ранее в феврале стало известно, что «Сарма» сможет оперативно получать данные о целях от комплекса управления «Планшет-А» на шасси бронеавтомобиля «Атлет».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
9А52-2 Смерч
HIMARS
Торнадо-С
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 16:08
  • 14676
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.02 15:53
  • 1
В этом году в России планируют запустить 28-нанометровый литограф
  • 26.02 10:34
  • 1
Стало известно о разработке «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»
  • 26.02 07:15
  • 0
Комментарий к "Четыре года СВО: уроки и выводы"
  • 26.02 01:45
  • 0
Комментарий к "«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине"
  • 26.02 00:44
  • 1
Преимущество практически во всём: Пентагон оценил потенциал ВС РФ в зоне СВО
  • 26.02 00:24
  • 1
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"
  • 26.02 00:13
  • 1
Четыре года СВО: уроки и выводы
  • 25.02 23:48
  • 1
Новый российский "молот Судного дня" с дальностью 18 000 километров и 14 боеголовками (Sohu, Китай)
  • 25.02 23:37
  • 2
В США впервые поднят в воздух B-2 Spirit с новейшей системой связи ACS 4.0
  • 25.02 23:30
  • 4
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 25.02 23:19
  • 213
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.02 18:33
  • 1
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей
  • 25.02 13:37
  • 2
Второй самолет ЛМС-901 Байкал с двигателем ВК-800СМ начал полеты
  • 25.02 12:39
  • 1
«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине