В Польше оценили экспортный потенциал «российской HIMARS»

Defence24: РСЗО «Сарма» позволит России занять новый сегмент рынка

Новая реактивная система залпового огня (РСЗО) «Сарма», которую в феврале впервые представили за рубежом, позволит России занять новый сегмент оружейного рынка. Экспортный потенциал РСЗО оценило польское издание Defence24.

Систему, которую сравнивают с американской РСЗО HIMARS, презентовали в ходе выставки World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. Отмечается, что песочная окраска выставочного экземпляра указывает на ориентацию машины на ближневосточный рынок. Также в публикации допустили, что «Сарму» предлагают странам Африки.

Автор подчеркнул, что Армии России «Сарма» обходится примерно в 1,9 миллиона долларов, а зарубежным заказчикам придется заплатить еще больше. По его словам, в последние годы никто не приобретал тяжелые РСЗО «Смерч» и модернизированные «Торнадо-С». «"Сарма" может стать очередной попыткой войти в этот сегмент рынка. Конкуренция здесь растет, поэтому продавать ее может быть еще сложнее, чем раньше», — говорится в материале.

Ранее в феврале стало известно, что «Сарма» сможет оперативно получать данные о целях от комплекса управления «Планшет-А» на шасси бронеавтомобиля «Атлет».