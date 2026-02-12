Войти
Lenta.ru

Названы особенности дуэта «Сармы» и «Планшета-А»

245
0
0
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости.

Новая РСЗО «Сарма» получит данные о целях от комплекса «Планшет-А»

Новейшая реактивная система залпового огня (РСЗО) «Сарма» сможет оперативно получать данные о целях от комплекса управления «Планшет-А». Особенности артиллерийского дуэта назвали в сюжете Первого канала.

«Сарму» и «Планшет», который базируется на шасси бронеавтомобиля «Атлет», представили на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. Он предназначен для управления стрельбой различных артиллерийских систем.

«"Планшет-А" полностью совместим с нашей самой громкой новинкой — РСЗО "Сарма"», — отметил корреспондент Петр Дерягин.

Представитель компании «Рособоронэкспорт» Дмитрий Федюшко рассказал, что на экране «Планшета-А» отображаются позиции артиллерийских подразделений. Комплекс позволяет в режиме реального времени отдавать команды артиллеристам.

В январе госкорпорация «Ростех» сообщила, что РСЗО «Сарма» отличается хорошей мобильностью, которая позволяет оперативно занимать огневую позицию и покидать ее. Боевая машина построена на базе четырехосного «КамАЗа».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Компании
Ростех
РОЭ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 08:53
  • 72
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 12.02 08:45
  • 1572
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.02 08:12
  • 99
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.02 06:41
  • 0
Комментарий на "Контракты на экспорт российских истребителей Су-57 на Ближний Восток "уже есть". Самый вероятный заказчик — Иран (Military Watch Magazine, США)", и "СМИ предрекли смещение баланса сил на Ближнем Востоке при продаже Су-57"
  • 12.02 05:49
  • 1
Комментарий к "Как становится лучше истребитель Су-57"
  • 12.02 05:01
  • 1
В «Ростехе» оценили эффективность антидронового «Зубра»
  • 12.02 04:48
  • 14176
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.02 04:48
  • 1
Госкомвоенпром Беларуси представляет ударный беспилотный комплекс нового поколения "Квадро-М"
  • 12.02 01:53
  • 1
Пределы возможностей российско-украинско-американских переговоров (Stratfor, США)
  • 12.02 01:46
  • 0
По поводу направлений совершенствования тактической авиации РФ.
  • 12.02 00:24
  • 0
Комментарий к "Линкор класса "Трамп" против "Адмирала Нахимова" (The National Interest, США)"
  • 11.02 22:22
  • 0
Комментарий к "В США оценили «морских терминаторов» из России"
  • 11.02 21:46
  • 1
Вершина диванно-искпердного идиотизма. Комментировать не буду - наслаждайтесь. :)
  • 11.02 21:22
  • 0
Комментарий к "В США назвали главную характеристику Ту-160М"
  • 11.02 20:04
  • 0
Комментарий к "«Технологии против массы»: бундесвер сравнил истребители - свои и противника"