Названы особенности дуэта «Сармы» и «Планшета-А»

Новая РСЗО «Сарма» получит данные о целях от комплекса «Планшет-А»

Новейшая реактивная система залпового огня (РСЗО) «Сарма» сможет оперативно получать данные о целях от комплекса управления «Планшет-А». Особенности артиллерийского дуэта назвали в сюжете Первого канала.

«Сарму» и «Планшет», который базируется на шасси бронеавтомобиля «Атлет», представили на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. Он предназначен для управления стрельбой различных артиллерийских систем.

«"Планшет-А" полностью совместим с нашей самой громкой новинкой — РСЗО "Сарма"», — отметил корреспондент Петр Дерягин.

Представитель компании «Рособоронэкспорт» Дмитрий Федюшко рассказал, что на экране «Планшета-А» отображаются позиции артиллерийских подразделений. Комплекс позволяет в режиме реального времени отдавать команды артиллеристам.

В январе госкорпорация «Ростех» сообщила, что РСЗО «Сарма» отличается хорошей мобильностью, которая позволяет оперативно занимать огневую позицию и покидать ее. Боевая машина построена на базе четырехосного «КамАЗа».