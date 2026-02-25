Войти
Омский танковый завод начал серийное производство БРЭМ-80

БРЭМ-80
БРЭМ-80.
Источник изображения: Кадры из официального видео УВЗ, 20.02.2026 г

На заводе «Омсктрансмаш» еще в 1990-х годах была разработана бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-80 на шасси основного боевого танка Т-80. Долгое время ее неоднократно демонстрировали на выставках и мероприятиях, в 2019-2020 годах даже был создан гражданский вариант – РЭМ. В феврале 2026 года стало известно о том, что БРЭМ-80 поставляется в войска и выпускается серийно. Об этом сообщили официальные ресурсы Уралвагонзавода.

Первый вариант БРЭМ-80 появился в 1990-х годах и был отправлен иностранному заказчику. В то время новые омские танки Т-80У не интересовали разваливавший страну и экономику проамериканский режим Ельцина, и Омсктрансмаш пытался выживать за счет редких экспортных заказов. Тогда была выполнена поставка партии Т-80У армии Республики Кипр (греческая часть острова), вместе с ней была продана БРЭМ-80У на шасси того же танка. Машина весила 46 тонн, была вооружена двумя пулеметами, экипаж состоял из 4 человек (механик-водитель, командир, слесарь-специалист по системам и сварщик-такелажник, имелось еще одно дополнительное место). О количестве поставленных БРЭМ-80У за рубеж и в Российскую армию информации нигде не публиковалось, но по информации с завода это единичные образцы.

В 2019-2020 годах в Омске создали гражданский вариант машины – РЭМ – и даже поставили его аэропорту Шереметьево, о чем «Техносфера. Россия» рассказывала здесь.

БРЭМ-80 в серийной версии 2026 года доработали: повышена защита экипажа, механизированная сцепка позволяет ему эвакуировать повреждённую технику с поля боя, не покидая машину, также имеются гидравлические лебёдки и бульдозерный отвал для расчистки путей. Как и ранее, машина оснащается серийным танковым многотопливным газотурбинным двигателем ГТД-1250, который легко и быстро запускается даже при экстремальных температурах от минус 40 до плюс 40.


Особо отмечается тот факт, что БРЭМ-80 справляется с тяжелыми объектами, такими как поврежденные западные танки (их масса может превышать 70 тонн), что позволяет эвакуировать трофеи в тыл нашей армии. Это не является новостью для наших военных – еще в 2018 году машина из Омска установила своеобразный рекорд, отбуксировав сцепку из шести Т-80БВ общей массой более 270 тонн.

В 2026 году УВЗ, в структуру которого входит омский танковый завод, сообщает о налаженном серийном выпуске БРЭМ-80. Также демонстрируются кадры отправки партии таких машин на фронт:


Кадры отправки серийных машин БРЭМ-80 на фронт в феврале 2026 года.
Источник: Кадры из официального видео УВЗ, 20.02.2026 г

