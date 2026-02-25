Второй самолет ЛМС-901 Байкал с двигателем ВК-800СМ начал полеты

К программе испытаний российского легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» 22 февраля 2026 года присоединился второй лётный экземпляр с отечественным двигателем ВК-800СМ и винтом АВ-901. Машина с бортовым номером «535» с рядом доработок успешно выполнила первый полет на аэродроме Уральского завода гражданской авиации.

В программе летных испытаний «Байкала» теперь участвуют 3 машины: две из них — с российскими двигателями и винтами, одна — с иностранным (самая первая летавшая). Также ранее построены еще две машины — для наземных испытаний. В декабре 2025 года мы рассказывали о начале полетов полностью российского ЛМС-901 с бортовым номером «532», сейчас к нему присоединился доработанный борт «535».

В плане внесенных изменений сообщается, что они коснулись носовой части кабины экипажа, конструкции основных опор шасси и угла установки крыла. Всё это — нормальный процесс при создании новой машины, которая должна на выходе стать надежной и удобной в эксплуатации вдали от больших аэропортов и цивилизации.

Работы по «Байкалу» в 2026 году продолжаются. Сертификация двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 запланирована на этот год, также до конца 2026-го ожидается получение сертификата типа на машину. Об этом представители Уральского завода гражданской авиации рассказывали еще в ноябре предыдущего года.

Второй экземпляр ЛМС-901 с российскими двигателем ВК-800СМ и воздушным винтом АВ-901, 22 февраля 2026 года. Источник: Кадры из официального видео УЗГА

