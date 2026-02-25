Войти
Техносфера

Второй самолет ЛМС-901 Байкал с двигателем ВК-800СМ начал полеты

624
2
+2
ЛМС-901
Второй экземпляр ЛМС-901 с российскими двигателем ВК-800СМ и воздушным винтом АВ-901, 22 февраля 2026 года.
Источник изображения: Кадры из официального видео УЗГА

К программе испытаний российского легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» 22 февраля 2026 года присоединился второй лётный экземпляр с отечественным двигателем ВК-800СМ и винтом АВ-901. Машина с бортовым номером «535» с рядом доработок успешно выполнила первый полет на аэродроме Уральского завода гражданской авиации.

В программе летных испытаний «Байкала» теперь участвуют 3 машины: две из них — с российскими двигателями и винтами, одна — с иностранным (самая первая летавшая). Также ранее построены еще две машины — для наземных испытаний. В декабре 2025 года мы рассказывали о начале полетов полностью российского ЛМС-901 с бортовым номером «532», сейчас к нему присоединился доработанный борт «535».

В плане внесенных изменений сообщается, что они коснулись носовой части кабины экипажа, конструкции основных опор шасси и угла установки крыла. Всё это — нормальный процесс при создании новой машины, которая должна на выходе стать надежной и удобной в эксплуатации вдали от больших аэропортов и цивилизации.

Работы по «Байкалу» в 2026 году продолжаются. Сертификация двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 запланирована на этот год, также до конца 2026-го ожидается получение сертификата типа на машину. Об этом представители Уральского завода гражданской авиации рассказывали еще в ноябре предыдущего года.


Второй экземпляр ЛМС-901 с российскими двигателем ВК-800СМ и воздушным винтом АВ-901, 22 февраля 2026 года.
Источник: Кадры из официального видео УЗГА

Второй экземпляр ЛМС-901 с российскими двигателем ВК-800СМ и воздушным винтом АВ-901, 22 февраля 2026 года.
Источник: Кадры из официального видео УЗГА

Второй экземпляр ЛМС-901 с российскими двигателем ВК-800СМ и воздушным винтом АВ-901, 22 февраля 2026 года.
Источник: Кадры из официального видео УЗГА

Второй экземпляр ЛМС-901 с российскими двигателем ВК-800СМ и воздушным винтом АВ-901, 22 февраля 2026 года.
Источник: Кадры из официального видео УЗГА

Второй экземпляр ЛМС-901 с российскими двигателем ВК-800СМ и воздушным винтом АВ-901, 22 февраля 2026 года.
Источник: Кадры из официального видео УЗГА

Второй экземпляр ЛМС-901 с российскими двигателем ВК-800СМ и воздушным винтом АВ-901, 22 февраля 2026 года.
Источник: Кадры из официального видео УЗГА

Второй экземпляр ЛМС-901 с российскими двигателем ВК-800СМ и воздушным винтом АВ-901, 22 февраля 2026 года.
Источник: Кадры из официального видео УЗГА

Второй экземпляр ЛМС-901 с российскими двигателем ВК-800СМ и воздушным винтом АВ-901, 22 февраля 2026 года.
Источник: Кадры из официального видео УЗГА
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
ВК-800
2 комментария
№1
25.02.2026 11:07
До какой степени безнаказанности должны быть чиновники министерства, чтобы создавать такой примитивный аппарат десять лет? АН-2 разработали и запустили в серию всего за два года. А теперь самолёт, который должен заменить АН-2, запустят в лучшем случае через 12 лет после начала разработки. Если запустят.
Один таксист высказал мнение, что деньги не просто украли, а провели акцию саботажа.
Под саботажем подразумевают "умышленные действия (либо бездействие), совершенные лицом, которое исполняет свои трудовые обязанности, в период специальной военной операции.
"Речь идет о тайном характере посягательства, то есть, если действия лица направлены на то, чтобы скрыто, тайно противодействовать государственной политике и управлению. И это не исключает маскировку под нормальный трудовой процесс".
0
Сообщить
№2
25.02.2026 13:37
Больше всего плясок было с двигателем, ну нормы неизвестно под кого и как в России принятые, что самолёт размерности АН 2 с одним двигателем нельзя. Вот что мешает этот новый вк 800 приделать на большой беспилотник и наматывать лётные часы над зоной сво?
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.02 18:33
  • 1
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей
  • 25.02 17:29
  • 14661
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.02 13:37
  • 2
Второй самолет ЛМС-901 Байкал с двигателем ВК-800СМ начал полеты
  • 25.02 12:39
  • 1
«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине
  • 25.02 10:03
  • 211
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.02 03:42
  • 23
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 25.02 01:14
  • 0
Комментарий к "Запад: агрессивные планы"
  • 25.02 00:36
  • 3
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 24.02 19:40
  • 1
Военкор: Считаю полезным поставить Ирану С-400 и С-500
  • 24.02 17:39
  • 0
Запад: агрессивные планы
  • 24.02 16:06
  • 1
В США впервые поднят в воздух B-2 Spirit с новейшей системой связи ACS 4.0
  • 24.02 15:49
  • 1
Комментарий к "О чем думал Советский Союз, наблюдая за операцией "Буря в пустыне"? (We Are The Mighty, США)"
  • 24.02 15:30
  • 1
Создатель нейросети, используемой для захвата Мадуро, вызван в Пентагон
  • 24.02 15:20
  • 1
Если Россия нападет в 3:00. Интервью с главой федеральной канцелярии Торстеном Фраем (Die Welt, Германия)
  • 24.02 15:10
  • 1
«В Бахмуте рождалась тактика малых штурмовых групп»