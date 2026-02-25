В США признали ненужность вооружения «Геркулеса»

TWZ: Морская пехота США признала ненужность ракет Hellfire на самолетах KC-130J

Корпус морской пехоты (КМП) США признал ненужность комплекта Harvest Hawk, который позволял вооружать самолеты-заправщики KC-130J (входят в семейство транспортных C-130 «Геркулес») управляемыми ракетами Hellfire. Некогда популярная система утратила свою актуальность, пишет TWZ.

Отмечается, что КМП «без лишнего шума» вывел из эксплуатации систему, которая была частым героем публикаций об успешной адаптации устаревающих платформ к современным условиям. Harvest Hawk превращал большие самолеты в средство огневой поддержки в ходе войны с терроризмом.

Представитель КМП отметил, что ракеты больше не будут использовать на KC-130J. «Это решение основано на ограниченном использовании — в последний раз комплект эксплуатировался в 2014 году — на фоне затрат на интенсивное техническое обслуживание и дорогостоящую подготовку летного состава», — сказал он.

Последняя модификация комплекта под названием Harvest Hawk Plus (HH+) позволяла «Геркулесам» использовать ракеты AGM-114 Hellfire и AGM-176 Griffin. Самолет нес Hellfire в стандартных пусковых установках на пилонах под крылом, а Griffin размещали в двери грузового отсека.

В августе стало известно, что Hellfire, которые Силы специальных операций США используют для точечного уничтожения целей, получат боеголовку с фокусировкой взрыва. Обновленное изделие позволит выбирать фронтальное или радиальное направление взрыва.