Войти
Lenta.ru

Американский «Адский огонь» получит боеголовку с фокусировкой взрыва

686
0
0
Фото: Staff Sgt. Joseph Pagan / US Air National Guard
Фото: Staff Sgt. Joseph Pagan / US Air National Guard.

TWZ: Ракета AGM-114 Hellfire получит боеголовку с фокусировкой взрыва

Ракета AGM-114 Hellfire («Адский огонь»), обычно используемая Силами специальных операций США для точечного уничтожения террористов и боевиков, получит боеголовку с фокусировкой взрыва. Об этом пишет издание TWZ.

Информацию о разработке новой боевой части обозреватель Джозеф Тревитик обнаружил в бюджетном запросе Пентагона на 2026 финансовый год, где говорится о планах создания версии AGM-114 Hellfire с шарнирно-сочлененной системой управления селективным высокоточным воздействием Selectable Precision Effects Articulated (SPEAR), которую планируется запускать с вертолетов AC-130J Ghostrider и беспилотников MQ-9 Reaper.

Боевая часть SPEAR, согласно документу, предполагает два режима работы, позволяющих, в зависимости от цели, выбирать направление взрыва (фронтальное или радиальное).

Стандартная боеголовка AGM-114R Hellfire, как напоминает Тревитик, состоит из кумулятивного заряда, окруженного оболочкой, при детонации в радиальном направлении выбрасывающей облако мелких поражающих элементов.

По данным издания, испытания ракеты AGM-114 Hellfire с боеголовкой SPEAR проводятся минимум с 2021 года. Использование усовершенствованной ракеты, как пишет обозреватель, позволит более точно поражать цели, например, при атаке сверху.

В декабре 2019 года издание обратило внимание на появившиеся в сети снимки боевой части сработавшей американской ракеты AGM-114 Hellfire, которая использовалась для точечного удара по минивэну в одном из районов Сирии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Продукция
AGM-114
C-130
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.08 00:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 22:37
  • 9860
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.08 21:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 20:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 14:16
  • 36
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 08.08 12:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО
  • 08.08 02:36
  • 1
Камчатская игра: ВМФ развернул первый Центр управления беспилотниками
  • 08.08 02:17
  • 1
Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)
  • 07.08 22:01
  • 3
Космический стартап Reflect Orbital готов перенаправлять на Землю солнечную энергию с орбиты
  • 07.08 05:34
  • 0
Ответ на "На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?"
  • 07.08 02:40
  • 4
Стало известно о модифицированном «Цирконе» на Су-57
  • 07.08 02:33
  • 1
На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?
  • 07.08 01:39
  • 1
Испания ищет в Европе альтернативы американским F-35 "Лайтнинг-2"
  • 06.08 21:51
  • 0
Ответ на "Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США"
  • 06.08 11:42
  • 1
Знакомьтесь, «Орешник»: что означает отказ России от моратория по ракетам