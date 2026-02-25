Войти
Названа дающая Европе «стратегическую автономию» ракета

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters
NI: Ракета Meteor обеспечивает европейским ВВС стратегическую автономию

Ракета класса «воздух-воздух» большой дальности Meteor дает стратегическую автономию военно-воздушным силам (ВВС) европейских стран. Она создает большую «безвыходную зону» для самолетов противника, пишет The National Interest (NI).

Прямоточный воздушно-реактивный двигатель обеспечивает ракете высокую тягу на протяжении всего полета. Это обуславливает высокую скорость в зоне поражения, которая приводит к увеличению области так называемого неизбежного уничтожения. «Цель "Метеора" имеет меньше шансов обогнать или перехитрить ее из-за большей маневренности в эндшпиле», — говорится в материале.

Автор добавил, что Meteor повышает эффективность сдерживания, делая проникновение в прикрываемое воздушное пространство более рискованным. Также, по его словам, наличие Meteor снижает зависимость Европы от поставок американских ракет AIM-120.

В декабре издание Breaking Defense писало, что истребители пятого поколения F-35 с европейскими ракетами Meteor прошли наземные испытания. Этот этап приблизил самолеты к моменту оснащения новой ракетой.

