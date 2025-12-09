F-35 приблизили к оснащению европейскими «Метеорами»

Breaking Defense: F-35 приблизили к оснащению ракетой большой дальности Meteor

Истребители пятого поколения F-35 Lightning II с европейскими ракетами большой дальности класса «воздух-воздух» Meteor прошли наземные испытания. Это приблизило строевые самолеты к моменту оснащения новым оружием, пишет Breaking Defense.

«Истребители F-35A стали на шаг ближе к тому, чтобы быть способными нести европейскую ракету класса "воздух-воздух" "Метеор" после недавнего завершения ряда наземных интеграционных испытаний в США», — говорится в материале.

Наземные испытания, которые проходили на базе Военно-воздушных сил США Эдвардс в Калифорнии, подтвердили безопасность размещения ракеты во внутренних отсеках F-35. Отмечается, что после еще одного этапа наземных испытаний операторы F-35A получат разрешение на проведение летных испытаний.

Италия финансирует работы по интеграции «Метеоров» в арсенал базового F-35A, а Великобритания возглавляет процесс оснащения ракетой самолетов F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой.

В марте журнал The National Interest писал, что оснащение F-35 ракетой Meteor значительно повысит боевые возможности военно-воздушных сил, эксплуатирующих эти самолеты. Максимальная дальность полета ракеты может превышать 200 километров.