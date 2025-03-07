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В США оценили оснащение F-35 ракетой Meteor

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Фото: Reuters
Фото: Reuters.

TNI: F-35 с ракетой большой дальности Meteor повысит возможности ВВС

Европейская ракета класса «воздух-воздух» большой дальности Meteor, которую испытывают на истребителе пятого поколения F-35B, повысит эффективность военно-воздушных сил (ВВС). Возможности ракеты оценило американское издание The National Interest (TNI).

«Оснащение F-35 Lightning II ракетой Meteor значительно повысило бы боевые возможности многих военно-воздушных сил, эксплуатирующих реактивные истребители-невидимки», — пишет автор.

Отмечается, что сейчас ВВС Великобритании вооружают «Метеорами» истребители Eurofighter Typhoon, однако Лондон также планирует превратить F-35B в носителей ракеты. Кроме того, Италия хочет оснастить ракетой Meteor свои F-35A.

Ранее стало известно, что Корпус морской пехоты США испытывает Meteor на F-35B. В конце февраля прошли первые полеты истребителя с ракетой без боевой части, которая позволила собрать данные о поведении самолета с новым боеприпасом. Ракета Meteor оснащена активной головкой самонаведения и прямоточным воздушно-реактивным двигателем, который обеспечивает скорость свыше четырех чисел Маха. Дальность ракеты — более 200 километров.

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Страны
Великобритания
Италия
США
Продукция
EF-2000
F-35
F-35A
F-35B
Meteor MBDA
Проекты
Истребитель 5 поколения
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