На Западе нашли у России первый в мире межконтинентальный истребитель-бомбардировщик

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
MWM: Россия первой в мире создала межконтинентальный истребитель-бомбардировщик

Россия первой в мире создала межконтинентальный истребитель-бомбардировщик, которым можно считать самолет Су-34. Об этом пишет западное издание Military Watch Magazine (MWM).

«Российский ударный истребитель Су-34 в настоящее время является самым дальнобойным тактическим боевым самолетом в мире, его дальность полета сопоставима с дальностью многих типов стратегических бомбардировщиков, что обеспечивает оперативную гибкость для широкого спектра задач, от длительного барражирования до миссий глубокого проникновения», — говорится в публикации.

Там отмечается, что три подвесных внешних топливных бака ПТБ-3000 позволяют Су-34 иметь межконтинентальную дальность полета. Издание оценивает, что Су-34 без дозаправки способен преодолеть расстояние 8000 километров, в частности, совершить перелет из Москвы в Вашингтон. «Тем не менее эта дальность полета рассчитана при оптимальном профиле полета без маневрирования и без вооружения, что значительно увеличило бы расход топлива», — отмечает журнал.

MWM пишет, что возможности Су-34 могут быть серьезно улучшены за счет новых ракет и двигательной установки.

В декабре 2025 года госкорпорация «Ростех» сообщила, что истребители-бомбардировщики Су-34 после усовершенствования на основе опыта специальной военной операции стали точнее и мощнее поражать цели.

