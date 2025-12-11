Российские Су-34 усовершенствовали

«Ростех»: Истребители-бомбардировщики Су-34 стали точнее и мощнее поражать цели

Истребители-бомбардировщики Су-34 после усовершенствования на основе опыта специальной военной операции (СВО) стали точнее и мощнее поражать цели. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

«На основе опыта СВО самолет получил усовершенствования, которые позволяют бить еще точнее и мощнее за сотни километров от аэродрома базирования», — заявили в компании, заметив, что по соотношению летно-технических и боевых характеристик Су-34 является одним из самых лучших боевых самолетов в мире.

К его преимуществу в «Ростехе» отнесли способность выполнять сложные задачи по наземным, воздушным и морским целям в любых погодных условиях.

Также в госкорпорации сообщили, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России очередную партию самолетов Су-34.

В сентябре издание Military Watch Magazine заметило, что ВКС России получают больше истребителей-бомбардировщиков Су-34, чем самолетов других типов.