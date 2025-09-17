На Западе оценили темпы поставок Су-34

MWM: ВКС России получат более 400 бомбардировщиков Су-34 к 2030-м годам

Воздушно-космические силы (ВКС) России получают больше истребителей-бомбардировщиков Су-34, чем самолетов других типов. Темпы поставок оценило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

В публикации обратили внимание на сообщения об очередной поставке партии Су-34 в российские войска. Автор отметил, что новые самолеты не только заменят выбывающие бомбардировщики, но и позволят нарастить парк этих самолетов.

«Поскольку поставки продолжаются значительно более быстрыми темпами, ожидается, что к началу 2030-х годов парк самолетов превысит 400 единиц», — говорится в материале.

Издание напомнило, что ударный Су-34 обладает высокими летно-техническими характеристиками. Кроме того, он может нести ракеты класса «воздух-воздух» для поражения воздушных целей.

Ранее в сентябре госкорпорация «Ростех» сообщила, что ВКС России получили партию ударных самолетов Су-34. Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха отметил, что в сентябре компания поставила ВКС рекордное число военных самолетов.