Твердотопливная МБР DF-61 НОАК.

«Дунфэн-61» (DF-61) – твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) наземного базирования, разработанная Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорацией. Впервые представлена на параде в Пекине 3 сентября 2025 года. Китайские аналитики отмечают, что DF-61 уже находится на вооружении отдельных подразделений и через 5 лет сможет полностью заменить МБР «Дунфэн-41».
МБР "Дунфэн-61" на параде в Пекине 3 сентября 2025 года
Тактико-технические характеристики:
- дальность стрельбы – 12000-15000 км, по некоторым оценкам до 20000 км;
- длина – 22-24 м;
- диаметр – 2,5 м;
- скорость – 18 Махов, по некоторым оценкам может развивать скорость до 55 Махов;
- стартовый вес – 60-80 тонн;
- круговое вероятное отклонение – менее 100 м;
- точность – до 50 м (благодаря квантовой навигации и ИИ-технологиям);
- время развертывания – 30 мин;
- время пуска – 3-5 мин;
- количество боеголовок с разделяющейся головной частью индивидуального наведения (РГЧ ИН) – 8-12, по некоторым оценкам до 18 мощностью 150-300 Кт.
Китайские аналитики полагают, что МБР «Дунфэн-61», как и DF-41, размещена на пусковой установке HTF5980-A с восьмиосным шасси, производимой компанией Taian Aerospace Special Vehicle. Отличительной особенностью данной ПУ является низкий центр тяжести, что значительно увеличивает проходимость на местности. В передней части ПУ расположены две разделенные бронированные кабины экипажа и отсеки для различного оборудования.
Общий вид передней части МБР DF-61 и ПУ с двумя разнесенными кабинами экипажа
Особенности компоновки:
- оснащение интеллектуальными ложными целями для снижения вероятности обнаружения спутниковыми системами;
- использование технологии квантового распределения ключей,
что обеспечивает безопасную передачу информации. Данные испытаний показывают, что система обеспечивает 99,99% успешных коммуникаций
в условиях сильных электромагнитных помех, а время отклика сокращается до наносекунд;
- применение композитных материалов нового поколения и облегченной топливной системы для увеличения дальности и полезной нагрузки, защиты от негативного воздействия окружающей среды и сокращения времени подготовки к запуску;
- изменение компоновки пусковой трубы для запуска ракет, системы охлаждения и хвостового сопла, что позволяет оптимизировать несущую способность двигательной установки;
- размещение нескольких боеголовок в передней части ракеты благодаря скругленной форме обтекателя;
- применение виброустойчивой платформы для возможности быстрой передислокации;
- оснащение трехступенчатой твердотопливной двигательной установкой, технологиями быстрого сгорания топлива, что позволяет завершить финальный этап разгона за максимально короткое время;
- использование комбинированной системы наведения, сочетающей инерциальное наведение со спутниковой навигацией Beidou и астронавигацию, что обеспечивает исключительную точность удара и позволяет наносить точечные удары.
Для атаки ракетой DF-61 предполагается применять тактику роя,
в ходе которой одна боеголовка выводит из строя систему ПВО, а остальные наносят рассредоточенный удар.
Китайские аналитики отмечают, что DF-61 имеет железнодорожную версию, то есть может быть загружена в модифицированные железнодорожные вагоны и замаскирована под обычные поезда, курсирующие по национальной железнодорожной сети.
Общий вид МБР «Дунфэн-61». Боковая проекция.
Преимущества МБР «Дунфэн-61»:
- высокая живучесть;
- большая дальность стрельбы;
- высокая скорость и маневренность;
- высокий потенциал для нанесения ответного стратегического удара (возможность запуска в гористой местности);
- большая полезная нагрузка;
- высокая способность преодоления системы ПВО (по оценкам китайских специалистов, процент перехвата боеголовок, выпущенных из одной ракеты, составляет менее 5 %.).
Тактико-технические характеристики МБР «Дунфэн-61» значительно превосходят DF-41, корпус визуально длиннее и массивнее, боевая часть более широкая.
Общий вид МБР DF-61. Вид сзади.
Общая оценка значимости «Дунфен-61»
Китайские специалисты отмечают, что производство МБР DF-61 демонстрирует быстрое развитие ракетных войск НОАК, по некоторым параметрам уже превосходящих традиционные ядерные державы, и меняет региональный баланс сил. Предполагается, что DF-61 может стать прямым соперником американской МБР «Сентинел». Тактико-технические характеристики DF-61 дают возможность наносить прямые удары
по территории США, вынуждая Вашингтон пересмотреть военное развертывание и стратегическое планирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Китайские аналитики приходят к выводу, что в рамках реализации долгосрочной программы модернизации ракетных войск, КНР продолжит разрабатывать новые МБР и увеличивать производство боеголовок для повышения потенциала стратегического сдерживания.
Источник: китайские специализированные издания