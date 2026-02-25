Твердотопливная МБР DF-61 НОАК.

«Дунфэн-61» (DF-61) – твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) наземного базирования, разработанная Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорацией. Впервые представлена на параде в Пекине 3 сентября 2025 года. Китайские аналитики отмечают, что DF-61 уже находится на вооружении отдельных подразделений и через 5 лет сможет полностью заменить МБР «Дунфэн-41».

МБР "Дунфэн-61" на параде в Пекине 3 сентября 2025 года

Тактико-технические характеристики:

дальность стрельбы – 12000-15000 км, по некоторым оценкам до 20000 км;

длина – 22-24 м;

диаметр – 2,5 м;

скорость – 18 Махов, по некоторым оценкам может развивать скорость до 55 Махов;

стартовый вес – 60-80 тонн;

круговое вероятное отклонение – менее 100 м;

точность – до 50 м (благодаря квантовой навигации и ИИ-технологиям);

время развертывания – 30 мин;

время пуска – 3-5 мин;

количество боеголовок с разделяющейся головной частью индивидуального наведения (РГЧ ИН) – 8-12, по некоторым оценкам до 18 мощностью 150-300 Кт.

Китайские аналитики полагают, что МБР «Дунфэн-61», как и DF-41, размещена на пусковой установке HTF5980-A с восьмиосным шасси, производимой компанией Taian Aerospace Special Vehicle. Отличительной особенностью данной ПУ является низкий центр тяжести, что значительно увеличивает проходимость на местности. В передней части ПУ расположены две разделенные бронированные кабины экипажа и отсеки для различного оборудования.

Общий вид передней части МБР DF-61 и ПУ с двумя разнесенными кабинами экипажа

Особенности компоновки:

оснащение интеллектуальными ложными целями для снижения вероятности обнаружения спутниковыми системами;

использование технологии квантового распределения ключей, что обеспечивает безопасную передачу информации. Данные испытаний показывают, что система обеспечивает 99,99% успешных коммуникаций в условиях сильных электромагнитных помех, а время отклика сокращается до наносекунд;

применение композитных материалов нового поколения и облегченной топливной системы для увеличения дальности и полезной нагрузки, защиты от негативного воздействия окружающей среды и сокращения времени подготовки к запуску;

изменение компоновки пусковой трубы для запуска ракет, системы охлаждения и хвостового сопла, что позволяет оптимизировать несущую способность двигательной установки;

размещение нескольких боеголовок в передней части ракеты благодаря скругленной форме обтекателя;

применение виброустойчивой платформы для возможности быстрой передислокации;

оснащение трехступенчатой твердотопливной двигательной установкой, технологиями быстрого сгорания топлива, что позволяет завершить финальный этап разгона за максимально короткое время;

использование комбинированной системы наведения, сочетающей инерциальное наведение со спутниковой навигацией Beidou и астронавигацию, что обеспечивает исключительную точность удара и позволяет наносить точечные удары.

Для атаки ракетой DF-61 предполагается применять тактику роя,

в ходе которой одна боеголовка выводит из строя систему ПВО, а остальные наносят рассредоточенный удар.

Китайские аналитики отмечают, что DF-61 имеет железнодорожную версию, то есть может быть загружена в модифицированные железнодорожные вагоны и замаскирована под обычные поезда, курсирующие по национальной железнодорожной сети.

Общий вид МБР «Дунфэн-61». Боковая проекция.

Преимущества МБР «Дунфэн-61»:

высокая живучесть;

большая дальность стрельбы;

высокая скорость и маневренность;

высокий потенциал для нанесения ответного стратегического удара (возможность запуска в гористой местности);

большая полезная нагрузка;

высокая способность преодоления системы ПВО (по оценкам китайских специалистов, процент перехвата боеголовок, выпущенных из одной ракеты, составляет менее 5 %.).

Тактико-технические характеристики МБР «Дунфэн-61» значительно превосходят DF-41, корпус визуально длиннее и массивнее, боевая часть более широкая.

Общий вид МБР DF-61. Вид сзади.

Общая оценка значимости «Дунфен-61»

Китайские специалисты отмечают, что производство МБР DF-61 демонстрирует быстрое развитие ракетных войск НОАК, по некоторым параметрам уже превосходящих традиционные ядерные державы, и меняет региональный баланс сил. Предполагается, что DF-61 может стать прямым соперником американской МБР «Сентинел». Тактико-технические характеристики DF-61 дают возможность наносить прямые удары

по территории США, вынуждая Вашингтон пересмотреть военное развертывание и стратегическое планирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Китайские аналитики приходят к выводу, что в рамках реализации долгосрочной программы модернизации ракетных войск, КНР продолжит разрабатывать новые МБР и увеличивать производство боеголовок для повышения потенциала стратегического сдерживания.

Источник: китайские специализированные издания